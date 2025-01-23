TÜMOSAN Adana'da hizmetlerini daha da güçlendirdi: İşlek Traktör yeni plazayı açtı

TÜMOSAN, Adana’daki traktör satış bayisi İşlek Traktör'ün yeni plaza açılışını gerçekleştirerek, bölgedeki çiftçilere yönelik hizmetlerini daha da güçlendirdi. Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı’nda faaliyete geçen bu modern tesis, tarım sektörüne yönelik çok yönlü çözümler sunmak amacıyla tasarlandı.
Açılış törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TBMM Tarım ve Köy İşleri Komisyon Üyesi ve Adana Milletvekili Ayhan Barut, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, Karaisalı İlçe Belediye Başkanı Bekir Şimşek, Yüreğir İlçe Belediye Başkan Vekili Uğur Sayılkan, TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun yanı sıra kamu ve özel sektörden birçok temsilci, çiftçi ve davetli katılım gösterdi.
TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ve İşlek Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İşlek, açılışta yaptıkları konuşmalarında tesisin, Adana'daki tarım sektörü için taşıdığı öneme vurgu yaptı.
"Adana’nın tarımsal potansiyelini daha da güçlendireceğiz"
Tosun, törende yaptığı konuşmada, Adana'nın Türkiye’nin tarımsal üretimde önemli bir yer tuttuğunu belirterek şunları söyledi:
- “Adana, Türkiye’nin tarım sektöründe stratejik bir rol oynamaktadır. Bu potansiyeli daha da ileriye taşımak ve bölgedeki çiftçilerimizin ihtiyaçlarını modern, verimli ve sürdürülebilir çözümlerle karşılamak için İşlek Traktör ‘ün yeni tesisini hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu tesis, yalnızca ürün ve hizmetler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda tarımda yüksek verimliliği destekleyen uygulamaları teşvik edecektir.”
"Çiftçilerimizin Yanında Olmaya Devam Ediyoruz"
İşlek, konuşmasında şunları kaydetti:
- "Bu tesis, çiftçilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmek amacıyla tasarlandı. TÜMOSAN’ın geniş ürün yelpazesi ile bölgedeki çiftçilerimize hizmet verirken, aynı zamanda servis ve yedek parça hizmetleriyle de onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu tesis, Adana tarımının gücüne güç katmak ve çiftçilerimizle dayanışmamızı daha da pekiştirmek adına büyük bir adım olacaktır."
Bölgesel tarımın kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor
İşlek Traktör'ün yeni hizmet noktası, satış, yedek parça ve servis hizmetlerini tek bir çatı altında sunarak bölge çiftçilerine kapsamlı bir hizmet deneyimi sağlıyor. Modern altyapısı, uzman kadrosu ve teknoloji odaklı çözümleriyle tesis, tarımda verimlilik ve sürdürülebilirlik anlayışını bölgedeki çiftçilerle buluşturmayı hedefliyor.
Törenin ardından davetliler, tesisin çeşitli bölümlerini gezerek hizmet süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı. İşlek Traktör, TÜMOSAN güvencesiyle Adana’daki çiftçilere çözüm ortağı olmaya devam edecek.