TÜMOSAN Adana'da hizmetlerini daha da güçlendirdi: İşlek Traktör yeni plazayı açtı

"Bu tesis, çiftçilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmek amacıyla tasarlandı. TÜMOSAN’ın geniş ürün yelpazesi ile bölgedeki çiftçilerimize hizmet verirken, aynı zamanda servis ve yedek parça hizmetleriyle de onların yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu tesis, Adana tarımının gücüne güç katmak ve çiftçilerimizle dayanışmamızı daha da pekiştirmek adına büyük bir adım olacaktır."