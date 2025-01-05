Tümosan geçen yıl yüzde 41 kazandırdı

Otomotiv şirketlerinde geçen yıl yükseliş eğilimi öne çıkarken, firmaların yatırımları, projeleri, mali tabloları ve Türkiye'de otomotiv sektörünün aylık gelişmeleri hisse hareketlerinde etkisini gösterdi. 2024 yılında Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin 7'sinin hisse değeri arttı. Otomotiv şirketleri arasında yüzde 41,2 değer kazanan Tümosan Motor ve Traktör, 2024 yılında en fazla kazandıran ikinci şirket oldu. Tümosan, geçen yıl Kuveyt Türk'le tarımsal yatırım ve üretim alanında iş birliğine imza atmıştı.

Tümosan Motor en fazla piyasa değerine sahip şirketler arasında 13 milyar 616 milyon lirayla dikkat çekti. Borsada en fazla kazandıran şirket yüzde 42 artış gösteren Karsan Otomotiv oldu. Şirketin piyasa değeri 10 milyar 899 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl yatırımcısına tek üzen otomotiv şirketi ise hisseleri yüzde 12,1 değer kaybeden Doğuş Otomotiv oldu.