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Tümosan geçen yıl yüzde 41 kazandırdı

Tümosan geçen yıl yüzde 41 kazandırdı

08:195/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Tümosan Motor en fazla piyasa değerine sahip şirketler arasında 13 milyar 616 milyon lirayla dikkat çekti.
Tümosan Motor en fazla piyasa değerine sahip şirketler arasında 13 milyar 616 milyon lirayla dikkat çekti.

Otomotiv şirketlerinin yatırımları ve projeleri hisse senetlerine yansıdı. Borsada işlem gören 8 şirket arasında yüzde 41,2 değer kazanan Tümosan Motor ve Traktör, en fazla kazandıran ikinci firma oldu.

Otomotiv şirketlerinde geçen yıl yükseliş eğilimi öne çıkarken, firmaların yatırımları, projeleri, mali tabloları ve Türkiye'de otomotiv sektörünün aylık gelişmeleri hisse hareketlerinde etkisini gösterdi. 2024 yılında Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin 7'sinin hisse değeri arttı. Otomotiv şirketleri arasında yüzde 41,2 değer kazanan Tümosan Motor ve Traktör, 2024 yılında en fazla kazandıran ikinci şirket oldu. Tümosan, geçen yıl Kuveyt Türk'le tarımsal yatırım ve üretim alanında iş birliğine imza atmıştı.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYAR 616 MİLYON TL

Tümosan Motor en fazla piyasa değerine sahip şirketler arasında 13 milyar 616 milyon lirayla dikkat çekti. Borsada en fazla kazandıran şirket yüzde 42 artış gösteren Karsan Otomotiv oldu. Şirketin piyasa değeri 10 milyar 899 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl yatırımcısına tek üzen otomotiv şirketi ise hisseleri yüzde 12,1 değer kaybeden Doğuş Otomotiv oldu.


#Tümosan
#Kuveyt Türk
#Karsan Otomotiv

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