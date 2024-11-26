TÜMOSAN dünya vitrinine çıkıyor

TÜMOSAN’ın Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemi vurgulayan Tosun,”Ar-Ge Merkezimizdeki uzman ekibimizle sektörde öncü teknolojiler geliştiriyoruz. Var olan çalışmalarımızın yanında ileriye dönük olarak elektrikli ve otonom sistemler üzerine geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üzerinde çalışıyoruz. Sürdürülebilir büyüme stratejimiz kapsamında üretim süreçlerimizi modernize ederek çevresel etkileri azaltmayı hedefliyoruz. TÜMOSAN, yenilikçi teknolojileriyle yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa ediyor. Bu çabalarımızın bir sonucu olarak, sürdürülebilir üretim ve teknolojik yenilikler konusundaki kararlılığımız sayesinde Ar-Ge 250 Listesi’nde 11 basamak birden yükselerek 79. sıraya yerleştik. 9 farklı departmanda görev alan 100 mühendisimiz bu başarıya imza atmak için gece gündüz çalışıyor. TÜMOSAN olarak hem Türkiye ekonomisine hem de global arenada yerli üretim gücüne katkı sağlamayı sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.