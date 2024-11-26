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TÜMOSAN dünya vitrinine çıkıyor

TÜMOSAN dünya vitrinine çıkıyor

04:0026/11/2024, Salı
G: 25/11/2024, Pazartesi
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TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun
TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun

Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji markası TÜMOSAN, 2024 MÜSİAD EXPO’da yenilikçi ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeye aday. Kendi geliştirdiği motor ve transmisyon ile üretilen traktörlerden endüstriyel ve marin motorlara, dizel ve elektrikli forkliftlerden jeneratörlere kadar geniş ürün yelpazesiyle TÜMOSAN, fuarda teknoloji ve inovasyonun öncüsü olarak öne çıkıyor.

2022 yılında düzenlenen MÜSİAD EXPO, 522 firma ve 16 uluslararası katılımcı ülke ile dikkat çekmiş, 74.806 ziyaretçiyi ağırlamıştı. Bu ziyaretçilerin 8.262’si uluslararası katılımcılardan oluşuyordu. TÜMOSAN, bu başarı grafiğini 2024 yılında da sürdürerek, güçlü vizyonu ve teknolojik yenilikleriyle uluslararası sahnede Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor.


GELECEK İÇİN GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYORUZ

Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji markası TÜMOSAN, 2024 MÜSİAD EXPO’da yenilikçi ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Kendi geliştirdiği motor ve transmisyon ile üretilen traktörlerden endüstriyel ve marin motorlara, dizel ve elektrikli forkliftlerden jeneratörlere kadar geniş ürün yelpazesiyle TÜMOSAN, fuarda teknoloji ve inovasyonun öncüsü olarak öne çıkacak.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, fuara ilişkin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“TÜMOSAN olarak milli üretim gücümüzü sürekli geliştirmek ve global arenada daha güçlü bir konuma ulaşmak için çalışıyoruz. Tarım, iş makinaları, endüstri ve savunma sektörlerine yönelik geliştirdiğimiz ürünlerle hem ülkemize değer katıyor hem de uluslararası pazarda Türkiye’yi gururla temsil ediyoruz. Ürünlerimizde kullandığımız teknolojiler, verimlilik ve kullanıcı memnuniyetini artırırken, yerli kaynakları etkin kullanma hedefimize de katkı sağlıyor.”


HEDEFİMİZ KÜRESEL BİR OYUNCU OLMAK

TÜMOSAN’ın uluslararası büyüme stratejisini vurgulayan Halim Tosun, şunları ifade etti: “Bugün 33 ülkede varlık gösteriyoruz ve bu sayıyı her yıl artırmayı hedefliyoruz. Bu başarı, ürünlerimizin kalitesine duyulan güvenin yanı sıra uluslararası rekabet gücümüzü de ortaya koyuyor. Orta Doğu, Afrika ve Balkan ülkelerindeki yoğun talep doğrultusunda yeni pazarlara açılarak, küresel çapta daha geniş bir etki yaratmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz yalnızca ürünlerimizle değil Türkiye’nin üretim gücünü ve mühendislik başarısını da dünyaya tanıtmaktır.” Tosun, bu vizyonun TÜMOSAN’ın 2023 Capital 500 Araştırması’ndaki başarısıyla da pekiştiğini belirterek, “TÜMOSAN, bu araştırmada 30 basamak birden yükselerek 377. sıraya yerleşti. 2022 yılında 407. sırada bulunan TÜMOSAN, bu önemli yükselişle sektördeki güçlü konumunu daha da pekiştirmiş oldu. Sanayi, hizmet, telekom, bilişim, inşaat ve ticaret gibi birçok farklı sektörden şirketlerin yer aldığı bu prestijli listede TÜMOSAN’ın istikrarlı büyümesi ve yenilikçi yaklaşımı başarısının temel faktörleri arasında yer alıyor” dedi.


Sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz

  • TÜMOSAN’ın Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemi vurgulayan Tosun,”Ar-Ge Merkezimizdeki uzman ekibimizle sektörde öncü teknolojiler geliştiriyoruz. Var olan çalışmalarımızın yanında ileriye dönük olarak elektrikli ve otonom sistemler üzerine geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üzerinde çalışıyoruz. Sürdürülebilir büyüme stratejimiz kapsamında üretim süreçlerimizi modernize ederek çevresel etkileri azaltmayı hedefliyoruz. TÜMOSAN, yenilikçi teknolojileriyle yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa ediyor. Bu çabalarımızın bir sonucu olarak, sürdürülebilir üretim ve teknolojik yenilikler konusundaki kararlılığımız sayesinde Ar-Ge 250 Listesi’nde 11 basamak birden yükselerek 79. sıraya yerleştik. 9 farklı departmanda görev alan 100 mühendisimiz bu başarıya imza atmak için gece gündüz çalışıyor. TÜMOSAN olarak hem Türkiye ekonomisine hem de global arenada yerli üretim gücüne katkı sağlamayı sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.



#müsiad expo
#fuar
#TÜMOSAN
#Yerli Üretim

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