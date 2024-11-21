MÜSİAD EXPO'da 88 ülke 24 farklı sektör bir araya geliyor: Hedef 1 milyar dolarlık iş hacmi

“İnsanlık tarihi bir göç ile Hz. Adem’in yeryüzüne gelmesiyle başlar. İslam Dünyası’nın da kabul ettiği vakit başlangıcı bir göçtür. Peygamber efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti bir takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. İşte göç bu kadar önemli ve derin bir meseledir. Bizler de bu yıl IBF Kongremizde göçün insani ve iktisadi alanlarını uluslararası bir perspektifte ele alacağız. Burada tartışacağımız konu göçün iyi mi olduğu kötü mü olduğu sorusu değildir. Asıl mesele göçün nasıl yönetildiği, neye yönlendirildiği ve uluslararası alanda ne çalışmalar yapıldığıdır. Bizler hem IBF, hem MÜSİAD hem de UTESAV olarak diyoruz ki bütüncül bir göç politikası oluşturulmalıdır. Projeler ortaya koyulmalı ve göçmenlerin toplum entegrasyonu sağlanmalıdır. Göç’ün aslen bir arayışın hikâyesi olduğu da asla unutulmamalıdır. Bu sene MÜSİAD EXPO 2024 programımızdan hemen önce 25 Kasım’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu konuları konuşacağız. Uluslararası alandan çok önemli konuşmacılar bizlerle olacak. İslam Dünyası’nın mühim meselelerine kafa yoracağız. Hukuki, insani ve iktisadi politikaları inşallah ortaya koyacağız”