Tümosan yerli motorda seri üretime geçiyor

TÜMOSAN tarafından deniz platformlarının güç üretme ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen marine motorlar, seri üretim aşamasına geldi. Kara araçlarında kullanılacak çözümlere yönelik çalışmalarda da önemli aşama katedildi. TÜMOSAN Teknoloji ve Mühendislik Grup Müdürü Volkan Gün, TMSNX7 ismini verdikleri 460 beygir motorun hem deniz hem de kara platformlarındaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik geliştirdiklerini söyledi. Gün, "Deniz motorlarının seri üretime geçişiyle alakalı çalışma nispeten daha önde, tekne üstü testleri tamamlanan projelerimiz de mevcut. Kısa sürede seri üretime geçmesini bekliyoruz. Kara araçları tarafında devam eden süreçlerimiz var" dedi.





YILLIK 1.500 ADET ÜRETİM KAPATESİ

Motorların birkaç versiyonu bulunduğuna ve kara motoru versiyonuyla ilgili testleri büyük ölçüde tamamladıklarına işaret eden Gün, şunları söyledi: "Özellikle robotik kafa işlemesi ki bu motorlara özel, büyük kapasiteli motorlara özel 'line boring' dediğimiz özel bir sistem kullanıyoruz, Türkiye'de söz konusu kabiliyete sahip tek üreticiyiz. Üretim hatlarının devreye alma çalışmalarında da ciddi aşama kaydettik. Senelik olarak bahsetmiş olduğumuz motordan ilk etapta 800, ihtiyaca bağlı olarak yıllık 1.500 adet üretebilecek seviyede yatırımları ve devreye alma süreçlerini tamamladık.”





TEST YATIRIMLARI TAMAM

Motorun prototip çalışmalarının tamamlandığını, ancak seri üretimin en zorlu aşamalardan biri olduğunu dile getiren Gün, “Burada çok önemli bir mesafe kaydedildi, yatırımlarımızı hayata geçirdik. Kısa sürede seri üretime geçmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu. Motorların bugüne kadar birçok test süreçlerini başarıyla gerçekleştirdiğini aktaran Gün, “Seri üretime geçişle alakalı artık son aşamadayız” ifadesini kullandı.





YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ

Volkan Gün, TÜMOSAN’ın yüzde 97 yerlilikle traktör üretirken transmisyonları da kendisinin ürettiğini söyledi. TÜMOSAN’ın kara şanzıman olarak adlandırılan nispeten basit bir transmisyondan senkromeçli otomatik ve tam otomatik transmisyona geçiş süreci yaşadığını anlatan Gün, senkromeçli otomatik ve tam otomatik transmisyonlarda da çeşitli projeler yürütüldüğünü bildirdi.











