Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı'nı 'ticaret yüzyılı' yapacağız

"Geldiğimiz nokta, Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıl önce kimsenin hayal edemeyeceği bir nokta. Bunu dışarıdan çok iyi görüyorlar, takdir ediyorlar, gıpta ediyorlar. Altyapısıyla, üstyapısıyla tamamen yenilenmiş, büyük bir üretim ve tedarik merkezi haline gelmiş, limanlarıyla, lojistik merkezleriyle, havalimanlarıyla, hava yollarıyla bütün dünyaya ulaşımı başarmış, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğini başarıyla yürüten ve de bunu hizmetler sektörüne de genişletmek için müzakere masasında davet yapmış bir ülke konumundayız."