MÜSİAD EXPO kapılarını açtı: 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor

"Ne kadar çok gayret eder, çalışırsak Allah da o kadar bereket verdi bugüne kadar. Daha fazla çalışacağız, daha fazla bereketlenecek inşallah. İslam dünyası, iktisaden ne kadar güçlü ve büyük olursa, İslam dünyasına yönelik küresel saldırılar da o kadar azalacaktır. Bu noktada Filistin'in her zaman yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Yaptıklarımız ortada. Siyasi alanda, uluslararası diplomaside, hukukta, insani yardımlarda... İsrail'in saldırılarını durdurup ateşkes sağlamak için ihracat ve ithalatı 2 Mayıs'tan itibaren durdurma eylemimiz yanımızda. Dünyada tek kalsak bile Filistin'in yanında yer almaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de aynı şekilde destekliyoruz."