Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
MÜSİAD EXPO kapılarını açtı: 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor

MÜSİAD EXPO kapılarını açtı: 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor

Lokman Özdemir
15:2126/11/2024, вторник
G: 26/11/2024, вторник
Yeni Şafak
Sonraki haber
MÜSİAD EXPO Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı
MÜSİAD EXPO Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı

Albayrak Grubu ve TÜMOSAN'ın da güç bir şekilde yer aldığı, iş dünyasının önemli etkinlikleri arasında bulunan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

İş
dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024
Uluslararası Ticaret Fuarı başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
, Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek
ve Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
'ın katılımıyla başlayan etkinlik, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.


Albayrak Grubu da katılıyor


  • Albayrak Grubu’nun güçlü geleneğinin de yansıtacağı Fuar’da Albayrak Grubu ve TÜMOSAN stantları ile ziyaretçi ve müşteriler ağırlanacak. Grup bu önemli fuarda, Salon 3’de yer alan; 135 m²’lik Albayrak ve 150 m²’lik TÜMOSAN stantlarında misafirlerini bekleyecek.

Bakan Bolat: Türkiye Yüzyılı'nı ticaret yüzyılı yapacağız


Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'nın açılışına katılarak konuşma yaptı.

Bolat, Türkiye'nin küresel arenada milli gelir açısından 17'nci, satın alma gücü paritesine göre 11'inci sırada yer aldığını ve dünya mal ihracatındaki payını yüzde 1,08'e yükselttiğini belirterek,
"Bunlar sevindirici ve gurur duyulacak gelişmeler ve başarılar. Ama yeterli mi? Hayır. Daha çok koşacak, daha çok gidecek yolumuz var."
dedi.

Bakan Bolat, bu yıl 20'ncisi düzenlenen etkinliğin, 29 Ekim 1993'te İzmir Enternasyonel Fuar Alanı'nda 70 firmanın 9'ar metrekarelik stantlarıyla başlayan ve tohumları atılan büyük bir hayalin bugüne ulaşmış gerçeği olduğunu söyledi.



  • Aradan geçen 31 yılda 20'nci defa gerçekleştirilme başarısını gördüklerini dile getiren Bolat, "Bu da sürekliliği ve güçlenerek daha da büyümeyi gösteren çok önemli bir delil. Dün açılışı yapılan 28. Uluslararası İş Forumu (International Business Forum-IBF) ile beraber İslam dünyasının ticaret erbabını bir araya getiren çok önemli iki organizasyon." diye konuştu.

Bolat, MÜSİAD EXPO ile IBF'nin, ABD'den Endonezya'ya, Güney Afrika'dan Rusya'ya, Portekiz ve İngiltere'den Orta Doğu'ya varıncaya kadar tüm Müslüman iş dünyasını Türkiye'deki kardeşleriyle buluşturan çok önemli uluslararası ticaret ve yatırım platformu olduğunu vurguladı.


Türkiye'nin son 22 yılda ortaya koyduğu büyük başarı hikayesinin, aslında MÜSİAD EXPO'nun da bu sürede nereden nereye geldiğinin açık göstergesi olduğunu ifade eden Bolat, "MÜSİAD EXPO ne kadar büyüdüyse Türkiye'nin ekonomisi, dış ticareti, uluslararası yatırımları ve hizmetler sektörü o kadar büyüdü." şeklinde konuştu.


"Gurur duyulacak gelişmeler var ama daha çok koşacak yolumuz var"


Bakan Bolat, Türkiye'nin 605 milyar dolarlık mal, 170 milyar dolarlık hizmetler ticareti yaptığını, 1,2 trilyon dolarlık gelirle küresel arenada çok önemli bir ülke haline geldiğini söyledi.


Türkiye'nin, küresel anlamda milli gelir olarak 17'nci, satın alma gücü paritesine göre 11'inci sırada yer aldığını belirten Bolat, "Dünya mal ihracatındaki payını yüzde 0,49'dan 22 yılda yüzde 1,08'e yükseltti, hizmetler ihracatında da yüzde 0,89'dan yüzde 1,35'e yükseltti. Bunlar sevindirici ve gurur duyulacak gelişmeler ve başarılar. Ama yeterli mi? Hayır. Daha çok koşacak, daha çok gidecek yolumuz var. Bunları siz kıymetli iş dünyası mensuplarıyla birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye'nin İslam ülkeleri ile ticaretteki payını 22 yılda yüzde 11'den yüzde 26'ya yükselttiğini kaydederek, "İnşallah önce yüzde 30'a, 2028'e kadar da yüzde 35'e hedefimiz var." diye konuştu.



Ticaret Bakanı Bolat, Bakanlık olarak her daim ihracatçıların yanında olduklarını belirterek, tüm birimleri ve destekleriyle ihracatı artırmak ve ihracatçıya kaynak sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.


İhracatçılara sunulan teşvik ve destekleri paylaşan Bolat, bunların yanı sıra yabancı ülkelerle ticaret anlaşmaları yaptıklarını, uluslararası zirve ve toplantılar düzenlediklerini, sektördeki tüm paydaşlarıyla bir takım oyunu oynadıklarını kaydetti.


"Vizyonumuz bütün dünya. Türkiye Yüzyılı'nı, ticaret yüzyılı yapacağız."
diyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz nokta, Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıl önce kimsenin hayal edemeyeceği bir nokta. Bunu dışarıdan çok iyi görüyorlar, takdir ediyorlar, gıpta ediyorlar. Altyapısıyla, üstyapısıyla tamamen yenilenmiş, büyük bir üretim ve tedarik merkezi haline gelmiş, limanlarıyla, lojistik merkezleriyle, havalimanlarıyla, hava yollarıyla bütün dünyaya ulaşımı başarmış, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğini başarıyla yürüten ve de bunu hizmetler sektörüne de genişletmek için müzakere masasında davet yapmış bir ülke konumundayız."

"İslam dünyasındaki iş anlaşmalarını artırma gayretindeyiz"


Bakan Bolat, Afrika'nın Antalya'dan hava yoluyla 45 dakika mesafede olduğunu, bu kıtayla dış ticareti 37 milyar dolara yükselttiklerini belirterek, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetleri gibi tüm alanlarda büyük atılımlar sağlandığını ifade etti.


İslam dünyası ile ilişkilerinin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) bünyesinde ekonomi alanında ilerlediğini dile getiren Bolat, "13 ülke ile tercihli ticaret anlaşmamız yürürlükte. İnşallah bunu daha fazla ülkelere geliştirmek ve bir yeni nesil ticaret anlaşması yapma gayretindeyiz." şeklinde konuştu.


Bolat, Türkiye ile İslam ülkeleri arasında son dönemde yapılan anlaşmalar ve organizasyonlara işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:


  • "Ne kadar çok gayret eder, çalışırsak Allah da o kadar bereket verdi bugüne kadar. Daha fazla çalışacağız, daha fazla bereketlenecek inşallah. İslam dünyası, iktisaden ne kadar güçlü ve büyük olursa, İslam dünyasına yönelik küresel saldırılar da o kadar azalacaktır. Bu noktada Filistin'in her zaman yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Yaptıklarımız ortada. Siyasi alanda, uluslararası diplomaside, hukukta, insani yardımlarda... İsrail'in saldırılarını durdurup ateşkes sağlamak için ihracat ve ithalatı 2 Mayıs'tan itibaren durdurma eylemimiz yanımızda. Dünyada tek kalsak bile Filistin'in yanında yer almaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de aynı şekilde destekliyoruz."

"Dünya ticaretine yön vermeye hazırlanıyoruz"


Fuarın açılışında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin tarihin her döneminde bir ticaret merkezi olduğunu belirterek, İpek Yolu'nun kalbinde yer alan bu kadim toprakların her zaman üretimin, ticaretin ve katma değer üretmenin merkezi konumunda olduğunu anlattı.


"Bugün ise bizler, kurulduğumuz ilk günden beri, bu kadim misyonu modern dünyanın gereklilikleriyle buluşturarak bir kez daha dünya ticaretine yön vermeye hazırlanıyoruz.
" diyen Asmalı, bu yıl etkinliğin temasının "Küresel Ticaret Burada" olduğu bilgisini verdi.

"94 ülkeden katılımcıyı ve 24 sektörden 300'den fazla firmayı ağırlıyoruz"


Mahmut Asmalı,
"Bu yıl 'Küresel Ticaret Burada' diyerek çıktığımız yolda tam 115 ülkeden 2 bin 150 katılımcıyı ve 24 sektörden 300'den fazla firmayı ağırlıyoruz. Tekstil, makine, inşaat, enerji, gıda, savunma sanayisi ve ileri teknoloji firmaları başta olmak üzere çok çeşitli sektörlerden katılımcılarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz."
diye konuştu.


Sadece ticaretin konuşulduğu bir etkinlik düzenlemediklerini dile getiren Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köklü geçmişimizin, inançlarımızın ve değerlerimizin ışığında geleceğe yön veren bir vizyon da ortaya koyuyoruz. Bizim hiçbir zaman dilimizden düşürmediğimiz, adeta MÜSİAD ile özdeşleşmiş olan 'Medine Pazarı' anlayışı bu noktada bizlere yol gösteriyor. Hepimizin bildiği üzere 'Medine Pazarı' ruhu, sadece bir ticari sistem değil, insanlık için bir rehberdir. Dayanışmanın, paylaşmanın ve güvenin sembolü olan Medine Pazarı'ndan ilham alarak, yerli ve yabancı iş insanlarımızı, adalet ve güven temelli işbirliği fırsatlarında yıllardır bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla şunu çok iyi biliyoruz; MÜSİAD EXPO boyunca sadece iş anlaşmaları yapılmayacak, aynı zamanda yeni kardeşlik köprüleri kurulacak ve güçlü ortaklıkların temelleri atılacaktır."

"Türk firmalarımız dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcılarla buluşuyor"


MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, 19 ülke pavilyonunun bulunduğu fuarda, özellikle Cezayir, Irak, Malezya ve İngiltere'den gelen büyük heyetlerin, ticaretin küresel ölçeğe yayılmasında büyük ivme sağlayacağını belirterek, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 88 farklı ülkeden 650'den fazla katılımcı alım heyetlerini Türk firmalar ile buluşturacaklarını bildirdi.


Malezya'dan katılan büyük bir yatırımcı grubunun, Irak'tan gelen bakanlık düzeyindeki katılımın, İngiltere ve Cezayir'den alım heyetlerinin Türkiye'nin iş dünyasındaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Asmalı, fuarın sonunda 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacaklarına yürekten inandıklarını söyledi.



Asmalı, MÜSİAD EXPO'nun ilk gününden son gününe kadar dolu dolu bir programın kendilerini beklediğini kaydederek, "G20 Paneli ile dünya ekonomisine dair önemli tartışmalar gerçekleştireceğiz. Türkiye-Irak İş Forumu ile iki ülke arasındaki dostluk ve ticaret bağlarını güçlendireceğiz. MÜSİAD INVEST programıyla uluslararası yatırımcılarla Türk girişimcilerini bir araya getireceğiz. Gala yemeğimizde ise iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle dayanışmamızı pekiştireceğiz. " diye konuştu.


Fuarın 29 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilmesinin beklendiğini paylaşan Asmalı, Erdoğan liderliğinde Türkiye ekonomisinde son 22 yılda yaşanan atılımlardan bahsetti.





İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı saldırılara da değinen Asmalı, "Bir yılı aşkın süredir, Gazze'de yaşananlar insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındı. Filistin topraklarında binlerce insan, kadın, çocuk, yaşlı demeden katledildi. Bu katliamlar, yalnızca masumların hayatını söndürmekle kalmadı, insanlık vicdanını da yaraladı. Katil İsrail tarafından yürütülen bu saldırılar, açıkça bir insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.


Asmalı, dünyanın bu vahşeti görmezden gelmeye devam ettiğini belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrinin önemli bir adım olduğunu ancak çok geç kalındığını dile getirdi.



Uluslararası sistemin sessizliğinin artık sürdürülemeyeceğini vurgulayan Asmalı, MÜSİAD olarak her zaman Gazze'nin ve Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.


4 gün sürecek, 650'yi aşkın yabancı alım heyeti ağırlanacak


Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve 24 farklı sektörden 300'den fazla firma ve katılımcının ağırlandığı MÜSİAD EXPO, 4 gün sürecek.


Toplam 115 ülkeden 2 bin 150 katılımcının yer aldığı etkinlik, 650'yi aşkın yabancı alım heyetini ağırlayacak.


İş insanlarını, sanayicileri ve yatırımcıları bir araya getirerek yeni işbirliklerinin kurulmasını sağlayacak fuar, bu görüşmelerle 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'nin uluslararası ticaret alanındaki konumunu güçlendirme vizyonu taşıyan MÜSİAD EXPO kapsamında, G20 Paneli, Diplomatik Misyonlar Oturumu, Türkiye-Irak İş Forumu, MÜSİAD INVEST Networking Programı ve kapanış programları gerçekleştirilecek.


Yabancı alım heyetleri ile B2B görüşmelerine ev sahipliği yapacak fuarın son gününde, yatırım yapılabilecek ülkelerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ülke sunumları, özel programlar ve MoU anlaşmaları imza törenleri yapılacak.




#Albayrak
#TÜMOSAN
#Müsiad
#MÜSİAD EXPO

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mülk suresi (Tebareke) nerede inmiştir? Mülk Suresi Nüzulü