MÜSİAD EXPO kapılarını açtı: 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor

Bakan Bolat, bu yıl 20'ncisi düzenlenen etkinliğin, 29 Ekim 1993'te İzmir Enternasyonel Fuar Alanı'nda 70 firmanın 9'ar metrekarelik stantlarıyla başlayan ve tohumları atılan büyük bir hayalin bugüne ulaşmış gerçeği olduğunu söyledi.
Bolat, MÜSİAD EXPO ile IBF'nin, ABD'den Endonezya'ya, Güney Afrika'dan Rusya'ya, Portekiz ve İngiltere'den Orta Doğu'ya varıncaya kadar tüm Müslüman iş dünyasını Türkiye'deki kardeşleriyle buluşturan çok önemli uluslararası ticaret ve yatırım platformu olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin son 22 yılda ortaya koyduğu büyük başarı hikayesinin, aslında MÜSİAD EXPO'nun da bu sürede nereden nereye geldiğinin açık göstergesi olduğunu ifade eden Bolat, "MÜSİAD EXPO ne kadar büyüdüyse Türkiye'nin ekonomisi, dış ticareti, uluslararası yatırımları ve hizmetler sektörü o kadar büyüdü." şeklinde konuştu.
Bakan Bolat, Türkiye'nin 605 milyar dolarlık mal, 170 milyar dolarlık hizmetler ticareti yaptığını, 1,2 trilyon dolarlık gelirle küresel arenada çok önemli bir ülke haline geldiğini söyledi.
Bolat, Türkiye'nin İslam ülkeleri ile ticaretteki payını 22 yılda yüzde 11'den yüzde 26'ya yükselttiğini kaydederek, "İnşallah önce yüzde 30'a, 2028'e kadar da yüzde 35'e hedefimiz var." diye konuştu.
Ticaret Bakanı Bolat, Bakanlık olarak her daim ihracatçıların yanında olduklarını belirterek, tüm birimleri ve destekleriyle ihracatı artırmak ve ihracatçıya kaynak sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.
İhracatçılara sunulan teşvik ve destekleri paylaşan Bolat, bunların yanı sıra yabancı ülkelerle ticaret anlaşmaları yaptıklarını, uluslararası zirve ve toplantılar düzenlediklerini, sektördeki tüm paydaşlarıyla bir takım oyunu oynadıklarını kaydetti.
Bakan Bolat, Afrika'nın Antalya'dan hava yoluyla 45 dakika mesafede olduğunu, bu kıtayla dış ticareti 37 milyar dolara yükselttiklerini belirterek, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetleri gibi tüm alanlarda büyük atılımlar sağlandığını ifade etti.
İslam dünyası ile ilişkilerinin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) bünyesinde ekonomi alanında ilerlediğini dile getiren Bolat, "13 ülke ile tercihli ticaret anlaşmamız yürürlükte. İnşallah bunu daha fazla ülkelere geliştirmek ve bir yeni nesil ticaret anlaşması yapma gayretindeyiz." şeklinde konuştu.
Bolat, Türkiye ile İslam ülkeleri arasında son dönemde yapılan anlaşmalar ve organizasyonlara işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
Fuarın açılışında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin tarihin her döneminde bir ticaret merkezi olduğunu belirterek, İpek Yolu'nun kalbinde yer alan bu kadim toprakların her zaman üretimin, ticaretin ve katma değer üretmenin merkezi konumunda olduğunu anlattı.
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, 19 ülke pavilyonunun bulunduğu fuarda, özellikle Cezayir, Irak, Malezya ve İngiltere'den gelen büyük heyetlerin, ticaretin küresel ölçeğe yayılmasında büyük ivme sağlayacağını belirterek, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 88 farklı ülkeden 650'den fazla katılımcı alım heyetlerini Türk firmalar ile buluşturacaklarını bildirdi.
Malezya'dan katılan büyük bir yatırımcı grubunun, Irak'tan gelen bakanlık düzeyindeki katılımın, İngiltere ve Cezayir'den alım heyetlerinin Türkiye'nin iş dünyasındaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Asmalı, fuarın sonunda 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacaklarına yürekten inandıklarını söyledi.
Asmalı, MÜSİAD EXPO'nun ilk gününden son gününe kadar dolu dolu bir programın kendilerini beklediğini kaydederek, "G20 Paneli ile dünya ekonomisine dair önemli tartışmalar gerçekleştireceğiz. Türkiye-Irak İş Forumu ile iki ülke arasındaki dostluk ve ticaret bağlarını güçlendireceğiz. MÜSİAD INVEST programıyla uluslararası yatırımcılarla Türk girişimcilerini bir araya getireceğiz. Gala yemeğimizde ise iş dünyamızın kıymetli temsilcileriyle dayanışmamızı pekiştireceğiz. " diye konuştu.
Fuarın 29 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilmesinin beklendiğini paylaşan Asmalı, Erdoğan liderliğinde Türkiye ekonomisinde son 22 yılda yaşanan atılımlardan bahsetti.
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı saldırılara da değinen Asmalı, "Bir yılı aşkın süredir, Gazze'de yaşananlar insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındı. Filistin topraklarında binlerce insan, kadın, çocuk, yaşlı demeden katledildi. Bu katliamlar, yalnızca masumların hayatını söndürmekle kalmadı, insanlık vicdanını da yaraladı. Katil İsrail tarafından yürütülen bu saldırılar, açıkça bir insanlık suçudur." ifadelerini kullandı.
Asmalı, dünyanın bu vahşeti görmezden gelmeye devam ettiğini belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrinin önemli bir adım olduğunu ancak çok geç kalındığını dile getirdi.
Uluslararası sistemin sessizliğinin artık sürdürülemeyeceğini vurgulayan Asmalı, MÜSİAD olarak her zaman Gazze'nin ve Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve 24 farklı sektörden 300'den fazla firma ve katılımcının ağırlandığı MÜSİAD EXPO, 4 gün sürecek.
Toplam 115 ülkeden 2 bin 150 katılımcının yer aldığı etkinlik, 650'yi aşkın yabancı alım heyetini ağırlayacak.
Türkiye'nin uluslararası ticaret alanındaki konumunu güçlendirme vizyonu taşıyan MÜSİAD EXPO kapsamında, G20 Paneli, Diplomatik Misyonlar Oturumu, Türkiye-Irak İş Forumu, MÜSİAD INVEST Networking Programı ve kapanış programları gerçekleştirilecek.
Yabancı alım heyetleri ile B2B görüşmelerine ev sahipliği yapacak fuarın son gününde, yatırım yapılabilecek ülkelerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ülke sunumları, özel programlar ve MoU anlaşmaları imza törenleri yapılacak.