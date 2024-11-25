Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık kaynak: Elektrik altyapısı iyileştirilecek

"Bu, iletim hatlarını iyileştirmek için yapılacak 750 milyon dolarlık bir operasyon ve birkaç yıl içinde 750 milyon dolarlık bir yatırımı daha taahhüt ettik. Bu 2-3 yıl içinde toplamda 1,5 milyar dolar eder. Ama bu yeterli değil. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor."