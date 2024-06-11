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Bakan Bayraktar Dünya Bankası Başkanı Banga ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine verilen destekleri görüştüğünü belirtti. Ayrıca görüşmede; Dünya Bankası ile işbirliği imkanlarını değerlendirildi.

14:19 - 11/06/2024 Salı
AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecine verilen destekleri görüştü.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Banga ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iletim ve dağıtım altyapısı konularında verilen destekleri ve bu desteklerin nasıl artırılabileceğini ele aldık. Türkiye'de öngörülebilir, şeffaf ve akılcı yatırım ortamı oluşturmak için attığımız adımlara yönelik Dünya Bankası ile işbirliği imkanlarını değerlendirdik."



#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Ajay Banga
#Dünya Bankası Başkanı
#enerji dönüşüm
#Türkiye
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