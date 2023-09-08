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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten 'Dünya Bankası' açıklaması: 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyorlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dünya Bankası Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor" ifadelerine yer verdi.

Lokman Özdemir
17:07 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Türkiye ekonomisine olan güven giderek artıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "OVP, makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlıyor" dedi.

"35 milyar dolara çıkarmayı planlıyorlar"

Dünya Bankası ortaklığının Türkiye ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ettiklerini belirten Şimşek şu ifadelere yer verdi;

  • Dünya Bankası, Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır.


#Mehmet Şimşek
#Ekonomi
#Dünya Bankası
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