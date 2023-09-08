Bakan Şimşek'ten 'Dünya Bankası' açıklaması: 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyorlar

Dünya Bankası, Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Bu, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır.