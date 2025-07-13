Aile Çalıştayı tamamlandı: Çare Kuran’ın emirleri ve fıtrata uygun hareket etmekte

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi vesilesiyle Erzurum'da düzenlenen “Fıtratın Korunması ve Aile” isimli çalıştayda aile kurumunun karşılaştığı güncel tehditler ve bu tehditlere karşı alınabilecek önlemler masaya yatırıldı. Çalıştay sonunda kamuoyuyla paylaşılan sonuç bildirgesinde şu temel başlıklar öne çıktı:





AİLEYE YÖNELİK TEHDİTLER VURGULANDI





Bildirgede, aile kurumunun insanlığın en temel ve en eski yapısı olduğu belirtilerek, toplumun huzuru ve devletin bekası için ailenin korunmasının hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. Küresel ölçekte yayılan cinsiyetsizlik propagandası, nikahsız birliktelikler, sapkın ilişkilere meşruiyet kazandırma girişimleri gibi gelişmelerin aile yapısına yönelik ciddi tehditler oluşturduğu ifade edildi.





Günümüzde küresel hegomonyanın oluşturmak istediği cinsiyetsiz insan, nikahsız cinsel hayat, ailesiz toplum ve evliliğin çeşitlenmesi adına sapkın ilişkilere meşruiyet kazandırma çabaları, aile kurumuna apaçık bir saldırı olup acil ve etkin tedbirlerin alınması zorunludur.













İSLAM MEDENİYETİ VE GELENEKSEL DEĞERLER ÖN PLANDA





İslam medeniyetinin tarih boyunca aile kurumuna verdiği önem hatırlatılırken, günümüz Müslüman toplumlarının küresel baskılar karşısında geleneksel ve kültürel değerlerine daha sıkı sarılması gerektiği belirtildi. Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet’in aileye dair ortaya koyduğu esasların, çağın sorunlarına karşı güçlü bir dayanak olduğu vurgulandı.





Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular ve yayımlanan istatistiksel veriler, aile bilincinin ciddi oranda zayıfladığını göstermektedir. İnsanlığı yok olma eşiğine getiren bu durum karşısında gerekli tedbirler alınmalıdır.









EĞİTİM VE HUKUKTA AİLEYE UYGUN DÜZENLEMELER ÇAĞRISI





Eğitim politikalarının aile değerlerini merkeze alacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiği ifade edilirken, mevcut yasaların aile yapısını koruyacak biçimde gözden geçirilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi gerektiği vurgulandı. İslam âlimleri, evliliği teşvik eden her türlü yasal ve sosyal adımı desteklediklerini bildirdi.





BOŞANMA SON ÇARE OLMALI





Bildiride, evliliğin İslam’a göre kalıcılık ve mutluluk temelli bir birliktelik olduğu belirtilerek, boşanmanın ancak son çare olarak görülmesi gerektiği ifade edildi. Anlaşmazlık durumunda tarafların aileyi koruyacak yöntemlere yönelmesi gerektiği, boşanmanın ise ahlaki ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gerektiği belirtildi.













"FITRATA UYGUN ÇÖZÜMLER ÜRETİLMELİ"





Sonuç bildirgesinde, tüm ilim adamları, kurumlar ve kanaat önderleri, toplumun fıtratına uygun, inanca ve kültüre dayalı çözümler üretmeye davet edildi. Ailenin korunması için güçlü bir toplumsal dayanışma ve bilinç gerektiği vurgulandı.



