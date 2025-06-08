Ailelere bayram rehberi:Çocuklara kurban bilinci nasıl kazandırılır?

Bayram günlerinde çocukların kesim anına tanık olmalarının risklerine değinen Aydemir, “Özellikle 3-6 yaş grubu hayvan kesimini gerçek bir tehlike, şiddet ya da travmatik bir olay olarak algılayabilir” uyarısında bulundu. Aydemir, “Çocuğa zorla izletmek yerine duygularına kulak verilmeli, ‘Bunun seni üzmesi normal, çünkü hayvanları seviyorsun’ gibi anlayışlı cümlelerle destek olunmalıdır” dedi.