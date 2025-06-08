Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ailelere bayram rehberi:Çocuklara kurban bilinci nasıl kazandırılır?

Ailelere bayram rehberi:Çocuklara kurban bilinci nasıl kazandırılır?

Oğuzhan Ürüşan
04:008/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Kurban Bayramı’nın çocukların dini ve psikolojik gelişimindeki etkilerine dikkat çeken Erzurum Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları ve Persona Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde görev yapan Psikolojik Danışman Ayşegül Aydemir, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Bayram günlerinde çocukların kesim anına tanık olmalarının risklerine değinen Aydemir, “Özellikle 3-6 yaş grubu hayvan kesimini gerçek bir tehlike, şiddet ya da travmatik bir olay olarak algılayabilir” uyarısında bulundu. Aydemir, “Çocuğa zorla izletmek yerine duygularına kulak verilmeli, ‘Bunun seni üzmesi normal, çünkü hayvanları seviyorsun’ gibi anlayışlı cümlelerle destek olunmalıdır” dedi.



#Toplum
#Aile
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati