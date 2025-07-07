Amatör balıkçının ağına boyu kadar balık takıldı: Tam 170 santimetre ve 62 kilo

Köprübaşı ilçesinde bulunan Demirköprü Baraj Gölü, av sezonunun açılmasının ardından dikkat çeken bir olaya sahne oldu. İlçede müezzinlik yapan ve aynı zamanda amatör balıkçılık ile ilgilenen Öner Hatipoğlu, oltasına takılan dev yayın balığını karaya çıkarmayı başardı. Yaklaşık 1.70 metre boyunda ve 62 kilogram ağırlığındaki balık, görenleri hayrete düşürdü.

Köprübaşı Merkez Camii'nde 15 yıldır müezzin olarak görev yapan ve 5 yıldır da amatör balıkçılıkla ilgilendiğini belirten Hatipoğlu, "Boş zamanlarımda baraj gölünde balık avlıyorum. Daha önce de birkaç kez bu büyüklükte balıklar yakalamıştım. Bu dev balığa 'Barajın Efesi' adını verdim. Oltaya takıldıktan sonra uzun uğraşlar sonucu karaya çekebildim" dedi.