Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Amatör balıkçının ağına boyu kadar balık takıldı: Tam 170 santimetre ve 62 kilo

Amatör balıkçının ağına boyu kadar balık takıldı: Tam 170 santimetre ve 62 kilo

16:367/07/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Öner Hatipoğlu, oltasına takılan dev yayın balığını karaya çıkarmayı başardı
Öner Hatipoğlu, oltasına takılan dev yayın balığını karaya çıkarmayı başardı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde amatör balıkçı Öner Hatipoğlu, Demirköprü Baraj Gölü'nde 62 kilogram ağırlığında, 1 metre 70 santimetre uzunluğunda dev bir yayın balığı yakaladı.

Köprübaşı ilçesinde bulunan Demirköprü Baraj Gölü, av sezonunun açılmasının ardından dikkat çeken bir olaya sahne oldu. İlçede müezzinlik yapan ve aynı zamanda amatör balıkçılık ile ilgilenen Öner Hatipoğlu, oltasına takılan dev yayın balığını karaya çıkarmayı başardı. Yaklaşık 1.70 metre boyunda ve 62 kilogram ağırlığındaki balık, görenleri hayrete düşürdü.


Köprübaşı Merkez Camii'nde 15 yıldır müezzin olarak görev yapan ve 5 yıldır da amatör balıkçılıkla ilgilendiğini belirten Hatipoğlu, "Boş zamanlarımda baraj gölünde balık avlıyorum. Daha önce de birkaç kez bu büyüklükte balıklar yakalamıştım. Bu dev balığa 'Barajın Efesi' adını verdim. Oltaya takıldıktan sonra uzun uğraşlar sonucu karaya çekebildim" dedi.





#amatör
#balık
#manisa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM kayıt tarihi açıklandı