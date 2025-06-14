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Heyecanla yakaladığı 2 buçuk metrelik devasa köpek balığını denize bıraktı

Heyecanla yakaladığı 2 buçuk metrelik devasa köpek balığını denize bıraktı

09:2714/06/2025, Saturday
IHA
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Orkinos tuttuğunu zanneden balıkçı Öztürkoğlu, köpek balığı olduğunu fark edince denize bıraktı.
Orkinos tuttuğunu zanneden balıkçı Öztürkoğlu, köpek balığı olduğunu fark edince denize bıraktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçı Mehmet Öztürkoğlu, oltasına takılan 2 buçuk metrelik köpek balığını 25 dakikalık mücadeleyle yakalayarak yeniden Akdeniz'e bıraktı.

İskenderun ilçesinde teknesiyle Akdeniz'de balık avına çıkan Mehmet Öztürkoğlu'nun oltasına yaklaşık 2 buçuk metre boyunda 70 kilogram ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Balığın orkinos olduğunu düşünerek dakikalarca mücadele veren ve heyecanla botuna çeken Öztürkoğlu, köpek balığıyla karşılaştı. Verdiği mücadele karşısında üzülen Öztürkoğlu, daha sonra köpek balığını oltadan kurtararak denize bıraktı.



60-70 KİLO AĞIRLIĞINDA

Uzun yıllardır balıkçılık yapan ve tuttuğu köpek balığı karşısında şaşkınlık yaşayan Mehmet Öztürkoğlu, "19 senedir ailecek balıkçılık yapıyoruz. İlk gördüğümde çok heyecanlıydım önce Orkinos sandım böyle bir 20-25 metre yukarı aldıktan sonra köpek balığı olduğunu gördüm. Heyecanlıydı, keyifliydi ama kısmetimizde köpek balığı geldi. Bu sene İskenderun Körfezi'ne köpek balıkları erken girdi. Bugüne kadar en büyük köpek balığıydı tuttuğum. Köpek balığı 2 buçuk metre boyunda aşağı yukarı 60-70 kilogramdı. Bayağı da büyüktü. Heyecanlıydı keyifliydi ama hayvanı saldık, yasaklı olduğundan dolayı. Yasaklı balıklarla işimiz yok yasalara uymak zorundayız. Tuttuğumuz Camgöz köpek balığıydı, bu sene de ilerleyen zamanlarda daha çok göreceğiz ama fazla sürmez giderler. Anaç balık oldukları için yumurtlar ondan sonra körfezi terk eder gider. Balığı çekmek için 20-25 dakika uğraştım bayağı yoruldum. Teknemizde 3 kişiydik arkadaşlarla çıkmıştım, heyecandan zaten yerlerinde duramıyordu zaten seslerinden de belli heyecanlı oldukları" ifadelerini kullandı.




#KÖPEK BALIĞI
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