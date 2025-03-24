Çanakkale'de denize düşen kediyi balıkçı kurtardı

Olay, Çanakkale Yat Limanı'nda teknelerin bağlı olduğu alanda meydana geldi. Dengesini kaybederek suya düşen kedi, liman duvarına tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. Çevredeki balıkçılar kedinin zor durumda olduğunu fark edince hemen harekete geçti.

Balıkçı Ergün Deniz Güldü, kıyafetlerini çıkararak buz gibi suya atladı. Kediyi kurtarmak için bir süre çabalayan balıkçı Güldü, kediyi dikkatlice bulunduğu yerden aldı. Kurtarılan kedi, tekneye çıkarıldıktan sonra karaya bırakıldı.