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Fuat Sezgin'in 17 ciltlik eseri Türkçede

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 17 ciltlik “Arap-İslam Bilimler Tarihi” çalışması Almancadan Türkçeye çevrildi. İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın yayınlandığı eserin tanıtımında konuşan Prof. Dr. Mustafa Kaçar, “Bu eserin her satırı bir araştırmaya dayalı” dedi.

04:00 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:56 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fuat Sezgin.
Fuat Sezgin.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından yayımlanan 17 ciltlik "Arap-İslam Bilimler Tarihi" eseri, Almancadan Türkçeye çevrildi. Eserin tanıtım etkinliği önceki gün AKM'de yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, "Biz birçok açıdan mutlu ve gururluyuz. Bugün Fuat Sezgin hocamız yaşasaydı 100 yaşında olacaktı." dedi. Kaçar, şunları kaydetti: "Bu eser dünyada yapılan diğer bibliyografik eserlerden farklıdır. Bu eserin her satırı bir araştırmaya dayalıdır. Yani daha önce yazılmış olanların tekrarının ötesindedir. Fuat Sezgin Hoca, bu eserde adeta yazarının ruhunu da satırlara aksettirmiş biridir, o yüzden çok kıymetlidir. Bugün bu eserin Türk okurlarına ulaştırılması hem ülkemiz hem de vakfımız ve üniversitemiz için muazzam önemlidir." Fuat Sezgin'in Türkiye'deki çalışmalarının 2004'te Türkiye Bilimler Akademisi'nde (TÜBA) verdiği bir konferansla başladığını anlatan Kaçar, FSMVÜ Bilim Tarihi Bölümünün kuruluşunda da Sezgin'in katkıları olduğuna dikkati çekti.



#Edebiyat
#Fuat Sezgin
#Mustafa Kaçar
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