Bakımevine vermeyi reddetti: Ömrünü engelli oğluna adadı

Okul müdürü ney sesiyle öğrencilerin yüzünü güldürüyor

Adana'da Cebesoy İlkokulu Müdürü Ahmet Çağlar, boş zamanlarında sınıflarda ve koridorlarda ney çalarak öğrencileri müzikle buluşturuyor. Yıllardır sürdürdüğü tutkusunu çocuklarla paylaşan Çağlar, onların bir müzik aleti çalmaya ilgi duymasını amaçlıyor. Üniversite yıllarında ney çalmaya merak salan Çağlar, 2001'de mesleğe başladığından bu yana görev yaptığı okullara enstrümanını da götürdü. 2022'de Adana'daki okuluna müdür olarak atanan Çağlar, ders aralarında öğrencilere ney dinletileri sunuyor, isteyen çocuklara enstrümanı tanıtıyor. Özel günlerde düzenlenen etkinliklere de ney sesiyle eşlik ediyor. Neyin öğrencilerle arasında bağ kurmasını sağladığını belirten Çağlar, en büyük kazanımın çocuklara ilham vererek ileride bir müzik aleti çalmalarına vesile olmak olduğunu söyledi. Sınıf öğretmeni Özlem Gençer de ney dinletilerinin çocukları rahatlattığını ve sonraki derslerin daha sakin geçmesine katkı sağladığını ifade etti.