Gizli kamera sayısında korkutucu artış: Şampuan şişesine bile yerleştiriliyor

Türkiye'de yaşanan gizli kamera skandalları gündemdekini yerini korurken, dünyadan da benzer haberler gelmeye devam ediyor.





Nisan ayında Sapanca'da geceliği 12 bin lira olan bungalovda, jakuzinin üstündeki ampulün içinde gizli kamera bulunmuştu. İki gün önce ise Denizli'de günlük kiraya verilen bir apartta duvardaki üçlü prizin içerisinden casus kamera çıktı.





Gizli kamera ile gözetleme suçu, İngiliz basınında da gündeme geldi.





Geçen yılın ocak ayından aralık ayına kadar İngiltere'de röntgencilik ve teşhircilik vakalarında yüzde 24'lük bir artış görüldü.





Hükümetin, uzman casus mağazalarının yanı sıra internet sitelerinde kolayca bulunabilen ve genellikle saat, adaptör, fotoğraf çerçevesi, nemlendirici, hatta tek kullanımlık kahve fincanı gibi görünen gizli kameralarla ilgili mevzuatı sıkılaştırmaya çalışmasının nedeninin kısmen bu olduğu belirtiliyor.





İngiltere yasaları röntgenciliği, cinsel haz ya da sıkıntı yaratmak amacıyla bir kişiyi özel bir faaliyeti sırasında rızası olmaksızın gözlemlemek ya da kaydetmek olarak tanımlıyor.





The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre Suç ve Polislik yasa tasarısında yer alan önerilere göre, bir kişinin rızası olmadan mahrem görüntülerini çekmeye yönelik ekipman yerleştirmek cezai bir suç haline gelecek. Sebep bir faktör olmayacak ve hiçbir görüntü alınmasa bile bu amaçla kamera yerleştirmek suç haline gelecek. Ancak mağdurlar bunun yeterli olacağına inanmıyor.





FAİLLER CEZASIZ KALIYOR

İngiltere'deki Kent Üniversitesi Psikoloji Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Dr. Vicky Lister, ortaya çıkan vakaların, buzdağının görünen kısmını temsil ettiğini doğruluyor. Gün ışığına çıkan vakaların çoğu yıllarca fark edilmiyor ve çok azı kovuşturmayla sonuçlanıyor.





İngiltere'de 2020 yılında, bildirilen 10 binden fazla vakadan 600'den azı mahkemeye ulaştı.





HALKA AÇIK DUŞTA ŞAMPUAN ŞİŞESİNE GİZLEMİŞ

Lister, doktora çalışmasının bir parçası olarak İngiltere hapishanelerinde röntgencilik suçundan yatan erkeklerle görüştü (Bu suçtan hapis yatan kadın yok). Birçoğu gizli kamera kullanmış, bunlardan biri de halka açık bir duşta şampuan şişesi olarak gizlenmiş.





Lister, “İsveç'te yapılan bir nüfus araştırması, röntgenciliğin yaşam boyu yaygınlığının yüzde 11,5 olduğunu öne sürüyor” diyor ve ekliyor: “Ancak Birleşik Krallık da dahil olmak üzere birçok farklı ülkede yapılan daha küçük nüfus dışı çalışmalar genellikle daha yüksek tahminlerde bulunuyor Hatta bir araştırmacıya itiraf etmeyecek insanlar olacağından, eksik bir temsil olması muhtemeldir.





"YAKALANMAZSAM YAPMAYA DEVAM EDERİM"

Şu anda bunu kolaylaştırmak için mevcut olan teknolojinin daha fazla kişinin bunu yapmasına yol açacağına inanmak için her türlü neden var. Örneğin Kanada'da yapılan bir çalışmada, katılımcıların yüzde 79'unun yakalanmayacaklarından emin olmaları halinde röntgenci davranışlarda bulunacakları ortaya çıktı.





Lister, bir sonraki araştırma odağının bir “geçit suçu” olarak röntgencilik olmasını umuyor. Tecavüzcüler ve cinsel cinayetler işleyenler üzerinde yapılan bazı araştırmalar, yüzde 45'e varan oranlarda röntgencilik geçmişi olduğunu ortaya koydu.





BİR KEZ YAPAN DAHA SONRA DEVAM EDİYOR