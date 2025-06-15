Hadislerin gölgesinde bir fikir mimarisi

Abdülhakîm Arvâsî Hazretleriyle tanıştıktan sonra tasavvuf yoluna giren Necip Fazıl Kısakürek, tasavvuftan beslenerek bugün tanıdığımız “Üstad”a dönüşür. Başta O ve Ben olmak üzere birçok eserinde tasavvuf kaynaklı hayat hikâyesinin izlerini görebileceğimiz Necip Fazıl, yalnız tekkede oturan bir mürid olmaz, yazdığı eserleriyle kitleleri de ihyâ edebilecek bir külliyatı da inşa eder. Bununla birlikte Necip Fazıl, derin tefekkürü, kıvrak zekâsı ve ‘vecd’ dilinden gelen sanat tavrıyla ilme de ilham veren önemli bir örnekliğe sahiptir. Bu nedenle Necip Fazıl’ın eserlerindeki hadis-sünnet kullanımı onun beslendiği kaynaklar ile dinî, fikrî ve aksiyoner arka planını anlama açısından önemlidir. 100 cildi aşkın hacme sahip Büyük Doğu külliyatında hadis kullanımı oldukça dikkat çekicidir. Necip Fazıl, eserlerinde kullandığı 2.700’den fazla hadisi sadece nakletmekle kalmaz. Bu hadislerden günümüze çözüm çekirdekleri sunma gayretinde olur ve bu doğrultuda da kendine özgü yeni bir dil kurar. Hadisleri geçmişin bir mirası olarak değil, bugünün sorunlarına ışık tutacak birer rehber olarak gören Necip Fazıl’ın bu yaklaşımı, onu öncü bir mütefekkir olarak hadisleri nasıl özümseyip hayata geçirdiğine de misal olur. Bu misalin peşinden giden ve Necip Fazıl’ın eserlerindeki hadis sünnet kullanımı, onun beslendiği kaynaklar ile dinî, fikrî ve aksiyoner planını anlama açısından titizlikle çalışmalar yürüten Yazar Kâzım Albayrak, bu hususta önemli bir çalışmaya daha imza atıyor. Aylık ve Baran dergileriyle ismini özdeşleştirmiş ve Necip Fazıl Kısakürek’in tasavvuf anlayışı üzerine yaptığı çalışmalarla tanıdığımız Albayrak, Ketebe Yayınları aracılığıyla Necip Fazıl’ın Eserlerinde Hadis kitabını okura sunuyor.