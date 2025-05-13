Kurban pazarları kurulmaya başladı: 2025 kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, bu önemli dini ibadeti yerine getirmek isteyen vatandaşlar hazırlıklara başladı.





İslam dünyasının en kutsal bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, Müslümanlar için yalnızca bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal yardımlaşma ve dayanışma anlamına da geliyor. Bu yıl da milyonlarca kişi, kurbanlarını kesip, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için çeşitli hazırlıklarını sürdürüyor.





2025 KURBANLIK FİYATLARI CANLI KİLO HESABI

Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen 2025 fiyatlarına göre büyükbaş tosun fiyatı, 275-280 TL arasında değişkenlik göstermektedir.





BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Bu yıl büyükbaş kurbanlık fiyatları, büyüklüklerine ve cinslerine göre değişkenlik gösteriyor. Sığır ve dana fiyatları, 2025 yılında geçen seneye oranla yüzde 10 ile 15 arasında artış gösterdi.



