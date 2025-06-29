Lütfi Bükülmez hatıralarında: Savaşın sadece cephede olmadığını anlatıyor

M. Y.

: Osmanlı Devleti çok kısa süre içerisinde üst üste büyük savaşlar, badireler atlatmış. 93 Harbi sıkıntıları daha bitmeden 1900’lü yıllara giriyoruz. 1911’de Balkan Savaşları daha öncesi Trablusgarp. Balkanlar’da önemli bir coğrafyayı kaybediyoruz. Muazzam bir travma ve milyonlarca insan Balkanlardan İstanbul’a hicret etmek durumunda kalıyor. Bu insanlar henüz daha yerleştirilememiş, yer yurt edinememiş. Yine Rusların baskıları sonucu milyonlarca Çerkez ve Gürcü, Anadolu topraklarına sığınıyor. Gelen insanların yarıdan fazlası hastalıktan ölüyorlar. Böyle bir ortamda I. Dünya Savaşı’na giriyoruz. Lütfi Bükülmez de 1916 yılı, yani savaşın ikinci yılında askere alınıyor. İstanbul’dan çıktıktan sonra Pozantı’ya kadar zaman zaman trenle gidiyorlar. Tren mola verdikçe, halkı gözlemliyor ve bunları kaleme alıyor. Ancak Pozantı’dan sonra demiryolu bitiyor. Bir süre yaya gitmek durumunda kalıyorlar ve Bükülmez en önemli anıları da bundan sonra kaleme alıyor. Köylere uğruyorlar, köylerde erkek yok. Erkekler ya ölmüş ya da savaştalar. Mesela bir kadınla karşılaşıyorlar; beş çocuğu ile dul kalmış. Kocası Çanakkale’de şehit olmuş. Bir başka yerde tarlada çalışan kadınlarla karşılaşıyor, onları için “Bu kadınlar artık kadınlıktan çıkmış” diye anlatıyor. Hayatın tüm yükü kadınların üzerinde. O dönemin hastalıkları, gıda yetersizliği, yazı ve kışı geçirme şartları, barınma şartları bunları düşünün… Biz savaşın sadece cephede erkekler tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Ama esas arkadaki yaşam, savaşın arka cephesi bu savaştan daha korkunç bir durum. Tarlada, çocukların yetiştirilmesinde. Sosyal düzenin temininde artık her yerde kadınlar var. Sonra yol güzergahında Ergani’de bir hastaneden bahsediyor mesela. Diyor ki, “Eğer üzerinde yırtık bir Kızılay bayrağı görmeseydim buranın bir hastane olduğuna bin şahit isterdik. Ki İstanbul’daki muhacirlerin tedavi edildiği yerler de buradan çok farksız değil.”