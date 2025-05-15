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Sahnede 52 yaşında vefat eden Metin Arolat'ın otopsi raporunda şoke eden detay

Sahnede 52 yaşında vefat eden Metin Arolat'ın otopsi raporunda şoke eden detay

08:1815/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
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Metin Arolat
Metin Arolat

Yönetmen ve şarkıcı Metin Arolat, sahne aldığı mekanda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Arolat'ın ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Sanatçının, adli tıp raporunda ise herkesi şaşırtan bir gerçek dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı ve reklam - klip yönetmeni Metin Arolat, sahne aldığı mekanda fenalaşarak yere yığılmıştı. Arolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetmişti.


Arolat'ın yakın çevresi, ünlü ismin konser öncesinde evinde sarı serum taktırdığını iddia etmişti. Kadıköy'de bir otelde sahne alırken fenalaşan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat eden Arolat'ın ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp Kurumu, otopsi raporunu hazırladı.


Adli Tıp Kurumu Morg İhtisasa Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Sabah'ın haberine göre otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi.





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