Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı başlıyor

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde yapılacak turnuvanın turizme katkı sağlayacağını dile getirdi. Merkezde 3 hafta sonra Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, gelecek yıl FIFA'nın organize ettiği plaj futbolu şampiyonası düzenleneceğini dile getiren Açıkalın, "Alanya'mızın marka olması ve ülke turizmine katkı sağlamak için yoğun mesai harcadık" diye konuştu.