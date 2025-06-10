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Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı başlıyor

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı başlıyor

17:5410/06/2025, Salı
DHA
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Volleyball World Beach Pro Tour
Volleyball World Beach Pro Tour

Voleybol World Beach Pro Tour Alanya Challange, yarın 29 ülkeden 112 takımın katılımıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde başlayacak.

Volleyball World Beach Pro Tour'un Alanya etabı 11-15 Haziran'da gerçekleştirilecek. 29 ülkeden 112 takımın yer alacağı turnuvanın tanıtım toplantısı yapıldı.


Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde yapılacak turnuvanın turizme katkı sağlayacağını dile getirdi. Merkezde 3 hafta sonra Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, gelecek yıl FIFA'nın organize ettiği plaj futbolu şampiyonası düzenleneceğini dile getiren Açıkalın, "Alanya'mızın marka olması ve ülke turizmine katkı sağlamak için yoğun mesai harcadık" diye konuştu.


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Turnuva Direktörü Oğuz Değirmenci, turnuvada 14 Haziran'da çeyrek final ve yarı final maçları, son gün ise saat 20.00'de final maçı oynanacağını söyledi. Türkiye'yi erkeklerde 3, kadınlarda 2 takımın temsil edeceğini belirten Değirmenci, sporculara başarı diledi.


Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, spor tesisleriyle Alanya'nın plaj voleybolunda markaya dönüştüğünü söyledi.




#Volleyball World Beach Pro Tour
#Voleybol
#Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi
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