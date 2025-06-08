Filenin Sultanları ev sahibi Çin'i devirdi: 4'te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ev sahibi Çin'i 3-2 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının dördüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup ederek Milletler Ligi'nin ilk etabını 4'te 4 yaparak tamamladı.
1. SET: Çin 25-19 Türkiye
2. SET: Çin 20-25 Türkiye
3. SET: Çin 31-29 Türkiye
4. SET: Çin 26-28 Türkiye
5. SET: Çin 12-15 Türkiye
Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları İstanbul'da oynanacak. 18-22 Haziran tarihleri arasında oynanacak müsabakalara Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Filenin Sultanları sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya'yla karşılaşacak.