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Filenin Sultanları ev sahibi Çin'i devirdi: 4'te 4 yaptı

Filenin Sultanları ev sahibi Çin'i devirdi: 4'te 4 yaptı

17:028/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Türkiye ilk etabı lider tamamladı.
Türkiye ilk etabı lider tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ev sahibi Çin'i 3-2 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasının dördüncü maçında Çin ile karşı karşıya geldi.


Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup ederek Milletler Ligi'nin ilk etabını 4'te 4 yaparak tamamladı.


SET SONUÇLARI

1. SET: Çin 25-19 Türkiye

2. SET: Çin 20-25 Türkiye

3. SET: Çin 31-29 Türkiye

4. SET: Çin 26-28 Türkiye

5. SET: Çin 12-15 Türkiye


Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları İstanbul'da oynanacak. 18-22 Haziran tarihleri arasında oynanacak müsabakalara Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.


Filenin Sultanları sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya'yla karşılaşacak.




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