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Filenin Efeleri'nin VNL kadrosu açıklandı

Filenin Efeleri'nin VNL kadrosu açıklandı

20:537/06/2025, Cumartesi
AA
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A Milli Erkek Voleybol Takımı
A Milli Erkek Voleybol Takımı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Çin etabının kadrosu açıklandı. İlk ayak müsabakalarında 11-15 Haziran tarihlerinde Xi'an kentinde Sırbistan, Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Çin etabının kadrosu belirlendi.


Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, VNL'nin ilk ayak müsabakalarında 11-15 Haziran tarihlerinde Xi'an kentinde Sırbistan, Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.


Milli takım kadrosunda yer alan isimler ve ay-yıldızlıların maç programı şöyle:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler

Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu


A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı da şu şekilde;
11 Haziran Çarşamba:

TSİ 15.30 Sırbistan-Türkiye


13 Haziran Cuma:

TSİ 15.30 Hollanda-Türkiye


14 Haziran Cumartesi:

TSİ 14.00 Türkiye-Polonya


15 Haziran Pazar:

TSİ 10.00 Çin-Türkiye




#A Milli Erkek Voleybol Takımı
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