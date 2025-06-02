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Milliler, filede Slovenya'ya mağlup oldu

Milliler, filede Slovenya'ya mağlup oldu

21:532/06/2025, Pazartesi
G: 3/06/2025, Salı
IHA
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Milliler, filede Slovenya'ya mağlup oldu
Milliler, filede Slovenya'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL (Milletler Ligi) hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-21 konuk ekip önde tamamlarken, ay-yıldızlılar ikinci seti 25-23 kazanarak beraberliği yakaladı.


Üçüncü seti de 25-21'le geçen milliler, dördüncü seti 25-22 kaybetti ve final setine geçildi. Final setini 15-13 yenik tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 3-2 mağlup ayrıldı.


Karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay da tribünden takip etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftası 11-15 Haziran tarihlerinde Çin'in Xi'an kentinde Çin, Sırbistan, Hollanda ve Polonya ile mücadele edecek.


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Uğur Ateş, Sadettin Kıral

Türkiye: Efe Bayram, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Kaan, Beytullah (L) (Ahmet, Vahit Emre, Mirza, Yiğit, Gökçen)

Slovenya: Mozic, Kozamernik, Mujanovic, Marovt, Stalekar, Najdic, Kovacic (L) (Stern, Planinsic, Bracko, Vincic, Okroglic, Z.Stern, Urnaut, Krzic)

Setler: 21-25, 25-23, 25-21, 22-25, 13-15

Süre: 2 saat 5 dakika


Millilerin ilk haftadaki maç programı şöyle:

11 Haziran Çarşamba

15.30 Sırbistan-Türkiye

13 Haziran Cuma

15.30 Hollanda-Türkiye

14 Haziran Cumartesi

14.00 Türkiye-Polonya

15 Haziran Pazar

10.00 Çin-Türkiye

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