Milliler, filede Slovenya'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL (Milletler Ligi) hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-21 konuk ekip önde tamamlarken, ay-yıldızlılar ikinci seti 25-23 kazanarak beraberliği yakaladı.
Üçüncü seti de 25-21'le geçen milliler, dördüncü seti 25-22 kaybetti ve final setine geçildi. Final setini 15-13 yenik tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 3-2 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay da tribünden takip etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftası 11-15 Haziran tarihlerinde Çin'in Xi'an kentinde Çin, Sırbistan, Hollanda ve Polonya ile mücadele edecek.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Uğur Ateş, Sadettin Kıral
Türkiye: Efe Bayram, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Kaan, Beytullah (L) (Ahmet, Vahit Emre, Mirza, Yiğit, Gökçen)
Slovenya: Mozic, Kozamernik, Mujanovic, Marovt, Stalekar, Najdic, Kovacic (L) (Stern, Planinsic, Bracko, Vincic, Okroglic, Z.Stern, Urnaut, Krzic)
Setler: 21-25, 25-23, 25-21, 22-25, 13-15
Süre: 2 saat 5 dakika
11 Haziran Çarşamba
15.30 Sırbistan-Türkiye
13 Haziran Cuma
15.30 Hollanda-Türkiye
14 Haziran Cumartesi
14.00 Türkiye-Polonya
15 Haziran Pazar
10.00 Çin-Türkiye