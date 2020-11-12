Teknoloji şirketleri Google'ı AB'ye şikayet etti Teknoloji şirketleri Google'ı AB'ye şikayet etti: Kendine iltimas sağlıyor Teknoloji alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve dernek, Google'ı internet aramalarında pazar hakimiyetini suistimal ettiği ve kendi hizmetlerine iltimas sağladığı gerekçesiyle Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etti. Toplam 130 teknoloji şirketi ve 28 dernek, rekabet dosyalarına bakan AB Komisyonu'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vetsager'e, ABD merkezli Google'ı şikayet eden bir mektup gönderdi. Mektupta, AB Komisyonu'nun 2017'deki kararına rağmen Google'ın piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı ve internet arama sonuçlarında kendi özel hizmetlerine iltimas sağlamayı sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Haber Merkezi 12 Kasım 2020, 19:15 Son Güncelleme: 12 Kasım 2020, 19:49 AA