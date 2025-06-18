Türkiye’de fintech ve süper uygulamalar: Dijital pazarlamanın yeni oyuncuları sahada

Fintech şirketlerinin pazaryeri, bankacılık ve teknoloji üçgeninde stratejik bir konum kazanmasını sağladı.

Fintech’ten SuperApp’e: Kullanıcı Yolculuğu ve Veri Odaklı Rekabet

Artık fintech şirketleri yalnızca bir ödeme aracı değil; tüketicinin alışveriş, yatırım, sigorta, lojistik gibi tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayan dijital ekosistemlere dönüşüyor. Yerli oyuncuların süper uygulama stratejileri doğrultusunda geliştirdiği hizmet seti, sadece finans sektörünü değil, pazarlama ekosistemini de kökten etkiliyor. Bu platformlar, farklı hizmetlerden gelen verileri birleştirerek pazarlamacılar için yüksek hedefleme doğruluğu, kişiselleştirme olanakları ve çapraz satış fırsatları yaratıyor.

“Fintech’ler, sadece ödeme çözümü değil, dijital pazarlamanın yeni medya mecraları hâline geldi.”

Dijital Pazarlama Ajansı Boosmart’ın Kurucu Ortağı Harun Ünlüsoy, bu dönüşümü şu sözlerle yorumluyor:

“Bugün bir fintech uygulaması, tüketicinin cebinde hem cüzdan hem sadakat kartı hem de alışveriş danışmanı. Bu da dijital pazarlama açısından benzersiz bir temas noktası demek. Fintech şirketlerinin pazarlama fonksiyonu, artık sadece hizmeti tanıtmak değil, kullanıcıyı deneyim boyunca tanıyıp yönlendirmek üzerine kurulu.”

Pazarlamacılar İçin Yeni Dönem

Veriye dayalı kampanya yönetimi, içerik hedefleme ve müşteri bağlılığı stratejilerinde fintech uygulamaları; Google, Meta, Amazon gibi devlerin yanı sıra yerel SuperApp’lerle de rekabet edecek ölçekte platformlar sunmaya başladı. Mobil cihazlar üzerinden toplanan davranışsal veri, kredi ve ödeme eğilimleriyle birleşince, fintech uygulamaları dijital pazarlama için altın bir alan hâline geliyor. KOBİ’ler, pazarlama teknolojilerine sınırlı kaynak ayırabilse de fintech ortaklıklarıyla daha düşük maliyetli ve etkili kampanyalar yürütebiliyor.

Harun Ünlüsoy’a göre, “Dijital cüzdanlar ve BNPL çözümleri, sadece ödeme kolaylığı değil, veri odaklı yeniden hedefleme (retargeting) ve segmentasyon açısından da büyük fırsat. Kullanıcının ödeme davranışı, yaşam tarzı ve anlık ihtiyacını birleştiren bu modeller, dijital pazarlamanın klasik KPI setini yeniden tanımlıyor.”

Boosmart nedir?

Boosmart, 2014 yılında kurulan, Google Premier Partner, Meta Business Partner ve Criteo Partner gibi küresel platformlarla iş ortaklıklarına sahip bir performans pazarlama ajansıdır. Onlarca markanın dijital stratejisini yöneten Boosmart, dijital kampanya yönetimi, veri odaklı optimizasyon, içerik pazarlaması ve ürün besleme yönetimi gibi alanlarda uzmanlığını sürdürmektedir.











