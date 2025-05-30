VK Boost Girişim Hızlandırma Programı başarıyla tamamlandı: ‘En İyi Fintech Girişimcileri’ ödüllerini aldı

Teknopark İstanbul olarak, ülkemizin teknoloji tabanlı kalkınmasında girişimciliğin itici gücüne yürekten inanıyoruz. VK Boost Girişim Hızlandırma Programı, sadece bir hızlandırma süreci değil; aynı zamanda teknolojiye dayalı bir geleceği inşa edecek girişimcilerin güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayan stratejik bir platformdur. Bugün burada tanık olduğumuz başarı hikâyeleri, Teknopark İstanbul’un inovasyona ve girişimcilik ekosistemine duyduğu inancın somut birer göstergesidir. Yerli çözümlerin küresel pazarda daha fazla söz sahibi olabilmesi için sağladığımız her destek, aslında ülkemizin teknolojik bağımsızlığına yapılan bir yatırımdır. Vakıf Katılım ile gerçekleştirdiğimiz bu güçlü iş birliği, sektörler arası sinerjinin ne kadar değerli sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koydu. Programa katılan tüm girişimcileri tebrik ediyor, bu yolculuğun onlar için yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulamak istiyorum.”