VK Boost Girişim Hızlandırma Programı başarıyla tamamlandı: ‘En İyi Fintech Girişimcileri’ ödüllerini aldı

Vakıf Katılım ve Teknopark İstanbul iş birliğiyle hayata geçirilen ve finansal teknoloji (Fintech) alanında girişimcilerin desteklenmesini amaçlayan VK Boost Girişim Hızlandırma Programı başarıyla tamamlandı. Program sonunda düzenlenen Demoday etkinliğinde ilk üçe giren girişimciler ödüllendirildi.
Fintech alanında ön kuluçka aşamasındaki girişimcilere yönelik olarak düzenlenen ve girişimcilik ekosistemine değer katan projeleri desteklemeye yönelik önemli bir adım olan VK Boost’ta, seçilen 9 girişim, 9 ay süresince Teknopark İstanbul ve Vakıf Katılım’ın bilgi, deneyim ve altyapı imkanlarından yararlandı.
Program sonunda düzenlenen Demoday etkinliğinde girişimciler bu 9 aylık çalışmalarının ürünü olan projelerini jüriye sundular. Yapılan değerlendirme sonucunda ilk üçe giren girişimciler ödüllendirildi.
Paylisher çalışması birinci oldu
Vakıf Katılım Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bütün ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol’un katılımıyla gerçekleşen Demoday’de Paylisher çalışmasıyla birincilik elde eden Süleyman Aydın 80.000 TL, CodeThreat girişimiyle ikinciliği göğüsleyen Serhan Öztuna 60.000 TL ve OnFlow Finance çalışmasıyla üçüncü olan Karan Kayaturan de 50.000 TL’lik ödülün sahibi oldu.
Teknopark İstanbul’un değerli iş birliği ile gerçekleşen “VK Boost” programımız bu yolda atılan değerli bir adım. Bugün burada birbirinden parlak fikirleri olan girişimcilerimizin uzun ve özverili çalışmaları sonucunda oluşturdukları heyecan verici projeleri dinlemek bizleri gururlandı. Bir kez daha ne kadar doğru bir adım atmış olduğumuzu bizlere gösterdi. Tüm katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Vakıf Katılım olarak finansal sistemleri daha verimli ve kapsayıcı hale getirmeye yardımcı olan girişimcilik ekosistemini desteklemeyi sürdüreceğiz.”
VK Boost Girişim Hızlandırma Programı yeni dönem başvurularıyla finansal teknoloji alanındaki girişimcileri desteklemeye devam ederek, finans sektöründeki teknoloji üretimine katkı sağlamayı sürdürecek.