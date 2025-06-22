Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı var mı? ÖSYM açıklaması

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 Yükseköğretim Kurumları Sistemi (YKS) sınavları sona erdi. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanırken, tercihler için de araştırmalarına başladı. Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı var mı? sorusu hakkındaki bilgiler ise ÖSYM'nin 2025 YKS kılavuzunda yer alıyor.





Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek midir?

Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam etmektedir. Kılavuzda bu programları tercih edebilmek için gerekli en düşük başarı sırasının ne olacağı belirtilmiştir.





YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır. Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; yerleştirme puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.





2025 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2025 yılı yerleştirme puanları ile 2025 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır. Tablo 3C mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir (Özel eğitim meslek okulları veya dengi okullar ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler hariç.). Tablo 3D özel eğitim meslek okulları veya dengi okullar ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim gören adayların, alanlarının devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Ek puan, özel eğitim meslek okulları ve bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarından 2018 yılı itibarıyla mezun olan/olacak adayları kapsamaktadır. Tablo 3D kapsamında olan özel eğitim meslek okulları veya dengi okullar ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim gören adayların AİS/BMİS ekranlarındaki ilgili eğitim bilgilerinde, “özel eğitim okulunda/sınıfında öğrenim görenler” yazılıdır.





Tablo 3A ve Tablo 3B.1, ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puan uygulanacak lisans programlarını göstermektedir. Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de yer alan programlar için ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. Adayların hangi yükseköğretim programları için ek puanlarının hesaplanacağını öğrenebilmeleri için Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de, Tablo 3C ve Tablo 3D’de alanlarını bulmaları ve bu alanların karşısındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.



