Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı 5-6 Temmuz’da üç oturum halinde yapılacak. Peki ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), 2024-2025 akademik yılı için bahar dönemi bütünleme sınav takvimi Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra merak edilmeye başladı. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF üç ders sınav tarihi.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
I.Oturum 5 Temmuz 2025
II.Oturum 5 Temmuz 2025
III.Oturum 6 Temmuz 2025 tarihlerinde uygulanacak.
ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF üç ders sınavı 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 09:30'da uygulanacak.
Açıköğretim Ders Geçme notu kaçtır?
Açıköğretim sisteminde güncel olarak ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.
AÖF Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?
AÖF Puan Hesaplama, açıköğretim sisteminde ara sınavın %30'u ile dönem sonu sınavının %70'i alınarak genel toplam oluşturulur. Bu nota göre çan eğrisi baz alınarak harf notları verilmektedir.