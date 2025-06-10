Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimi açıklandı

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimi açıklandı

17:1410/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
ATA AÖF bütünleme ve üç ders sınav tarihi
ATA AÖF bütünleme ve üç ders sınav tarihi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı 5-6 Temmuz’da üç oturum halinde yapılacak. Peki ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF), 2024-2025 akademik yılı için bahar dönemi bütünleme sınav takvimi Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra merak edilmeye başladı. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF üç ders sınav tarihi.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

I.Oturum 5 Temmuz 2025

II.Oturum 5 Temmuz 2025

III.Oturum 6 Temmuz 2025 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF üç ders sınavı 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 09:30'da uygulanacak.

Açıköğretim Ders Geçme notu kaçtır?

Açıköğretim sisteminde güncel olarak ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.

AÖF Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

AÖF Puan Hesaplama, açıköğretim sisteminde ara sınavın %30'u ile dönem sonu sınavının %70'i alınarak genel toplam oluşturulur. Bu nota göre çan eğrisi baz alınarak harf notları verilmektedir.

#ATA AÖF
#ATA AÖF bütünleme sınavı
#Erzurum Atatürk Üniversitesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ChatGPT kullanıcıları dikkat: OpenAI'den sorunlarla ilgili yeni açıklama