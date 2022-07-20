Dünya ABD Genelkurmay Başkanı Milley Ukraynalılar Rusyaya karşı oldukça etkili savaştı
AMERİKA

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukraynalılar Rusya'ya karşı oldukça etkili savaştı

ABD Genelkurmay Başkanı Milley,"Donbas'ta çok ciddi birbirini tüketen bir yıpratma savaşı devam ediyor. Taraflardan birinde yarma olmazsa, ki analistler yakın zamanda bunu olası görmüyorlar, birbirini tüketme devam edecek ve müzakere veya buna benzer bir alternatifle bu savaştan çıkmanın zamanını kollayacaklar" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukraynalılar Rusyaya karşı oldukça etkili savaştı
ABD Genelkurmay Başkanı Gen Milley.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya-Ukrayna savaşının şu anda ağır yıpratma savaşına dönüştüğünü, zaman içinde taraflardan birinin ilerleme kaydetmemesi durumunda iki tarafın da bu savaştan çıkış için alternatif arayacağını söyledi.

Milley ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 50 ülkenin katıldığı Ukrayna Temas Grubu toplantısından sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'li komutan, Rusya'nın Donbas bölgesinde az bir ilerleme ve az bir taktiksel başarı elde ettiğini ancak operasyonel ve stratejik ana hedeflerini gerçekleştirmekte başarısız olduğunu dile getirdi.

  • Ukrayna'nın savaşmaya devam ettiğini belirten Milley, "Kolektif olarak ne güçlünün zayıfa karşı koymasına izin verebiliriz, ne de güçlü olanın haklı olduğu fikrine hoşgörü gösterebiliriz." dedi.

Savaşla ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Orgeneral Milley, savaşın halen idame ve uzun menzilli ateş gücü ile yürütülen bir yıpratma savaşı olarak devam ettiğini ifade etti.

Milley, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki sınırlı kazanımlarını korumak için ağır bombardımana devam etmesini beklediklerini kaydederek "Bu taktiksel kazanımların Ruslara asker ve ekipman kaybı bakımından ağır maliyeti var." diye konuştu.

Rusya'nın 16 Nisan'dan bu yana askeri gücünü Donbas bölgesine yoğunlaştırıldığını anlatan Milley, şöyle devam etti:

Ukraynalılar Rusya'ya karşı oldukça etkili savaştı

  • "Ukraynalılar Rusya'ya karşı oldukça etkili savaştı. Dolayısıyla 90 gündür Rusların kaydettiği ilerleme 6 ila 10 mil civarında. Bu çok büyük bir ilerleme değil. Çatışmalar oldukça yoğun. Çok fazla şiddet var. 24 saatlik sürece on binlerce topçu atışı yapılıyor. İki tarafta da çok kayıplar var. Köylerde çok ağır yıkımlar var."

Rusya'nın ilerlememesi durumunda Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanımı gibi savaşı tırmandıracak bir hamle beklenip beklenmediğine ilişkin soru üzerine Milley, bu konularda yorum yapmayacağını, Rusya'nın savaşı tırmandıracak, ABD ve NATO'yu etkileyecek adımları yakından izlediklerini belirtti.

Milley, "Şu aşamada, Donbas'ta çok ciddi birbirini tüketen bir yıpratma savaşı devam ediyor. Taraflardan birinde yarma olmazsa, ki analistler yakın zamanda bunu olası görmüyorlar, birbirini tüketme devam edecek ve müzakere veya buna benzer bir alternatifle bu savaştan çıkmanın zamanını kollayacaklar." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Austin de savaşın hızına göre Ukrayna'ya askeri yardımları devam ettirmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Austin, ABD'nin ilerleyen günlerde Ukrayna'ya 4 Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) vereceklerini yineledi.

Temas grubunda Ukrayna'ya destek verme taahhüdünde bulunan ülkelere teşekkür eden Austin, birçok ülkenin de Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi vermeyi taahhüt ettiğini dile getirdi.

Rusya Ukrayna ordusunun kayıplarını açıkladı
DÜNYA
Rusya Ukrayna ordusunun kayıplarını açıkladı
Turu İstanbula bıraktı

Turu İstanbul'a bıraktı

​Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev ile berabere kaldı.
62 yıllık evli çifttenart arda acı haber

62 yıllık evli çiftten
art arda acı haber

​Aynı gün farklı evlerde öldüler, yan yana gömüldüler.
Şeytanın avukatları: PKK Duhokta katliam yaptı, HDP ve Diyarbakır Barosu Türkiyeyi suçladı

​İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın veda konuşması gündem oldu.

​Korkunç cinayet 11 yıl sonra ortaya çıktı.

​Çiftlik yangını: Çok sayıda hayvan telef oldu.

​En yoğunu İstanbul Havalimanı oldu.

​Denizli'de kayıp çocuklardan Hakkı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

​DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı.

​Kaz sanılan ve tartışma yaratan ördeklere İçişleri sahip çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.