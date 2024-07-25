ABD'yi şaşırtan görüntü: İlk kez birlikte uçtuklarını gördük

Alaska kıyılarında görüntülenen Çin ve Rus uçakları
Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown ile Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.
"İlk kez bir arada uçtular"
"İlk kez bir arada uçtular"
ABD ve Kanada'nın birleşik kuruluşu Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında müdahale edilen Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı olayının
"sürpriz olmadığını"
söyleyen Austin, bu bölgedeki gelişmeleri sürekli izlediklerini kaydetti.
Austin,
"Burada istihbari konuları tartışmayacağım ancak ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu görüyoruz.
" ifadesini kullandı.
"Her zaman müdahaleye hazırız"
"Her zaman müdahaleye hazırız"
Rus ve Çin uçaklarının ABD ve Kanada hava sahasına girmediklerini, sınıra 300 kilometre kadar yaklaştıklarını belirten Austin, bu gibi durumlarda her zaman müdahaleye hazır olduklarını belirtti.
Giderayak Biden'a mesaj mı?
Giderayak Biden'a mesaj mı?
Austin, Rusya ile Çin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekildiği bir dönemde ABD'yi test edip etmediği şeklinde bir soruya da
"Onlar bizi her zaman test ediyor ve bu hiçbirimiz için sürpriz değil."
yanıtını verdi.
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1 saat önce