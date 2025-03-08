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Fransa için bir kötü son daha: Senegal'deki askeri yerleşkelerini teslim etmeye başladı

Fransa için bir kötü son daha: Senegal'deki askeri yerleşkelerini teslim etmeye başladı

07:368/03/2025, Cumartesi
AA
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Fransa'nın Dakar Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dakar'daki "Marechal" ve "Saint-Exupery" isimli yerleşkelerin, daha önce varılan karar doğrultusunda Senegal tarafına devredildiği duyuruldu.

Fransa, Senegal'deki askeri yerleşkelerinden 2'sini yetkililere teslim etti.


Fransa'nın ülkedeki diğer 3 askeri yerleşkesinin teslim tarihi de Fransa-Senegal Karma Komitesi tarafından belirlenecek.


Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada, ülkede bulunan yaklaşık 350 Fransız askerinin bu yıl içinde ülkesinden ayrılacağını açıklamıştı.


#Dakar
#fransa
#Senegal

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