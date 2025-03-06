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Fransa avukatların başörtüsüyle uğraşıyor

Fransa avukatların başörtüsüyle uğraşıyor

04:006/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
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Fransa'da Danıştay, avukatlara yönelik başörtüsü yasağını onadı. İslam karşıtı kararda, tek tip kıyafet uygulamasının yargıdaki tarafsızlığı koruduğu öne sürüldü.

Fransa'da Danıştay'ın avukatlara yönelik başörtüsü yasağını onadığı duyuruldu. İslam karşıtı kararda, tek tip kıyafet uygulamasının yargıdaki tarafsızlığı koruduğu öne sürüldü. Danıştay tüm avukatları aynı kıyafet giymesi gerektiğine hükmederken, Tüm avukatların tek tip kıyafet giymesinin, müvekkillerinin çıkarlarını savunmanın dışında herhangi bir kişisel tercihini yansıtmalarını önlediğini belirten Danıştay, avukatlar için tek tip kıyafetin yargılananlar arasında eşitliği sağlamaya yardımcı olduğuna ve bunun "adil yargılanma hakkının gerekli bir koşulu olduğuna" kanaat getirdi. Yasağa karşı çıkan avukatlar, bu kararın Müslüman kadın avukatları hedef aldığını belirtti. İnsan hakları örgütleriyse Fransa’daki başörtüsü yasaklarının İslam karşıtlığınını kurumsallaştırdığı konusunda uyarıda bulundu.



#Fransa
#İslamofobi
#İslam

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