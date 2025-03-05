Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Fransa'da avukatlara başörtü yasağı: Resmen onayladılar

Fransa'da avukatlara başörtü yasağı: Resmen onayladılar

13:545/03/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Fransa'nın Müslümanlık ve başörtüsüne yönelik takıntısı, yeni yasaklarla hız kesmeden devam ediyor. Danıştay, Fransa Ulusal Barolar Birliği'nin kadın avukatların başörtüsü takmasını yasaklayan önergesini onayladı.

Fransa
'nın Müslümanlık ve başörtüsü takıntısı, yeni yasakları da beraberinde getirmeye devam ediyor.

2000'li yılların başından itibaren başörtüsüne yönelik çeşitli yasaklar ve kısıtlamalar getiren Fransa, bu kez Müslüman avukatları hedefe almıştı.


Avukatların başörtüsü takmasının yasaklanması için bir önerge sunulmuş ancak karara itiraz edilmişti.


İtiraz değerlendirildi


Yerel medyadaki haberlere göre Danıştay, Fransa Ulusal Barolar Birliğinin avukatlara yönelik başörtüsü dahil farklı simgeleri yasaklayan önergeyi kabul etmesine yapılan itirazı değerlendirdi.


İtiraza ilişkin bu hafta başında verdiği kararda Danıştay, avukatlık mesleğini düzenleyen yasanın 3. maddesinin tek tip kıyafet giymeyi zorunlu kılarak bu mesleği icra edenlere ayırt edici simgeler takmasını da engellediğini savundu.


Başörtüsü yasağı onandı


Danıştay, birliğin söz konusu önergeyi kabul ederek, mevcut yasadaki hükümlerin nasıl uygulanacağı konusunda bilgi verdiğine hükmetti.


Tüm avukatların tek tip kıyafet giymesinin, müvekkillerinin çıkarlarını savunmanın dışında herhangi bir kişisel tercihini yansıtmalarını önlediğini belirten Danıştay, avukatlar için tek tip kıyafetin yargılananlar arasında eşitliği sağlamaya yardımcı olduğuna ve bunun "adil yargılanma hakkının gerekli bir koşulu olduğuna" kanaat getirdi.


Önergenin geçmişi


Fransa Ulusal Barolar Birliği, Eylül 2023'te avukatlar için başörtüsünü de kapsayan farklı simgeleri yasaklayan bir önerge kabul etmişti.


Önerge, avukatların cübbeleri dışında "ayırt edici simge takmasını" yasaklamayı kapsıyordu.


Fransa'nın Avukatları Sendikası, yasağın avukatların bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle birliğin bu kararının askıya alınması talebiyle Danıştay'a başvurmuştu.




#Fransa
#başörtüsü
#yasak

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
6. gün iftar menüsünde ne pişirsem: Bu iftar menüsü oldukça zengin ve lezzetli görünüyor!