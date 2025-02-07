Fransa gerçekliği kabul etti: Macron'dan Şara'ya Paris daveti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çarşamba gecesi Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024 sonrası Suriye'de yaşanan gelişmelere dair fikir alışverişinde bulundu. Suriye Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Macron'un telefon görüşmesinde Şara'yı resmi ziyarette bulunmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e davet ettiği bildirildi. Ziyaretin bir ya da iki hafta içinde yapılacağı belirtiliyor. Macron'un daveti, daha önce Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile Türkiye'yi ziyaret eden Şara'nın Batılı bir ülkeden aldığı ilk resmi ziyaret daveti olması dikkat çekiyor.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI ANA KONUYDU

Suriye Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Macron-Şara görüşmesinin ana konusunun, Esed rejiminin yıllarca işlediği savaş suçları nedeniyle Suriye'ye yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması çabalarının olduğu vurgulandı. Açıklamada, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki devrim sonrası siyasi geçiş sürecine ilişkin gelişmelerin de ele alındığı ve Macron'un Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne destek verdiğinin de altı çizildi.

SAHA GERÇEKLİĞİ AĞIR BASTI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barot, ocak ayı başında Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Bearbock ile birlikte Şam'a bir ziyaret gerçekleştirerek Şara ile bir araya gelmişti. Barot, Şam'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Fransa'nın Suriye'deki geçiş sürecine olan desteğini dile getirerek, sürece ülkedeki bütün grupların katılmasının zaruri olduğunu vurgulamıştı. Barot, Şam'da ayrıca, Hristiyan azınlıkların temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirmişti. Medya kaynakları, ziyaret sonrası ABD'nin Suriye'den asker çekmesinin konuşulduğu bir dönemde Suriye'nin kuzeydoğusunda geniş alanları kontrol eden PKK/YPG terör örgütünün Fransa tarafından desteklenebileceğini öne sürmüştü. Macron ile Şara arasındaki son görüşme ve Şara'nın Paris'e davet edilmesi ise Fransa'nın bölgedeki saha gerçekliğini kabullenmesi olarak yorumlanıyor.

SDG'YE ORDUYA ENTEGRE OLMA ÇAĞRISI

Öte yandan, France 24'te yer alan habere göre Macron, telefon görüşmesinde terörle mücadelede Suriye'ye tam destek verdiğini bildirdiği ifade edildi. terör örgütü PKK/YPG/SDG'nin devrim sonrası oluşturulan yeni Suriye ordusuna entegre olması gerektiği konusunda Şara ile hemfikir olduğunun altı çizildi.

AB'den de Şeybani'ye davet

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un davetinin ardından Avrupa Birliği’nden de Suriye’ye ilk kurumsal davet geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Brüksel'e davet ettiğini açıkladı. El Anouni, Kallas'ın davetini Riyad ziyareti sırasında ilettiğini belirtti.







