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İsrail'in şarjörünü Fransa doldurmuş: Belgeleri paylaşan Fransız vekile soruşturma

İsrail'in şarjörünü Fransa doldurmuş: Belgeleri paylaşan Fransız vekile soruşturma

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:235/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İsrail ile Fransız şirketlerin kirli ticari ağlarını ortaya çıkardığı için linçlenen Milletvekili Rima Hassan.
İsrail ile Fransız şirketlerin kirli ticari ağlarını ortaya çıkardığı için linçlenen Milletvekili Rima Hassan.

Filistin asıllı Fransız Milletvekili Rima Hassan, Marsilya merkezli Eurolinks şirketinin Gazze'de soykırım yapan İsrail'e mühimmat sağladığını ortaya çıkardı. Bu paylaşımı sonrasında, Hassan hakkında, 'kin ve nefret yayma' suçlamasıyla soruşturma açıldı. Fransa İçişleri Bakanı Retailleau başta olmak üzere birçok siyasi, vekilin vatandaşlıktan çıkarılması için kampanya başlattı.

Fransa'da bağımsız milletvekili olarak görev yapan Rima Hassan, geçtiğimiz pazar günü X hesabından Fransız bir şirketin İsrail'e mühimmat sağladığını iddia etti.

Gazze'deki soykırıma dikkat çekip mühimmatlara ait bilgileri paylaşan
Hassan, şirketin yıllık cirosunun yüzde 7'sini İsrail'e sattığı ürünlerden elde ettiğini belgeledi.

Bakan hedef gösterdi

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, bir medya organına yaptığı açıklamayla, Hassan'ı hedef gösterdi.

Retailleau, açıklamaları şirketin itibarına yönelik 'kindarlık' olarak niteledi.

Fransız Bakan'ın bu sözleri sonrası, Filistin asıllı vekil hakkında soruşturma açıldı.

Le Parisien'de yer alan haber.

'Kin ve nefret yayma' suçlamasıyla soruşturma

'Kin ve nefret yayma' suçlamasıyla inceleme başlatılan Hassan hakkında, Retailleau başta olmak üzere birçok siyasetçi, vatandaşlıktan da çıkarılması için kampanya başlattı.

Rima Hassan ne paylaştı?

Hassan, şirketin Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail'e 100 bin mermi teslim ettiğini ve mühimmatın da İsrail tarafından kullanılan M27 silahlarına uyumlu olduğunu belgelemişti.



#Fransa
#İsrail
#Ticaret
#Rima Hassan

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