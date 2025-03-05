Fransa'da bağımsız milletvekili olarak görev yapan Rima Hassan, geçtiğimiz pazar günü X hesabından Fransız bir şirketin İsrail'e mühimmat sağladığını iddia etti.

Gazze'deki soykırıma dikkat çekip mühimmatlara ait bilgileri paylaşan Hassan, şirketin yıllık cirosunun yüzde 7'sini İsrail'e sattığı ürünlerden elde ettiğini belgeledi.

Bakan hedef gösterdi

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, bir medya organına yaptığı açıklamayla, Hassan'ı hedef gösterdi.

Retailleau, açıklamaları şirketin itibarına yönelik 'kindarlık' olarak niteledi.

Fransız Bakan'ın bu sözleri sonrası, Filistin asıllı vekil hakkında soruşturma açıldı.

Le Parisien'de yer alan haber.

'Kin ve nefret yayma' suçlamasıyla soruşturma

'Kin ve nefret yayma' suçlamasıyla inceleme başlatılan Hassan hakkında, Retailleau başta olmak üzere birçok siyasetçi, vatandaşlıktan da çıkarılması için kampanya başlattı.

Rima Hassan ne paylaştı?

Hassan, şirketin Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail'e 100 bin mermi teslim ettiğini ve mühimmatın da İsrail tarafından kullanılan M27 silahlarına uyumlu olduğunu belgelemişti.







