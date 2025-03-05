Filistin asıllı Fransız Milletvekili Rima Hassan, Marsilya merkezli Eurolinks şirketinin Gazze'de soykırım yapan İsrail'e mühimmat sağladığını ortaya çıkardı. Bu paylaşımı sonrasında, Hassan hakkında, 'kin ve nefret yayma' suçlamasıyla soruşturma açıldı. Fransa İçişleri Bakanı Retailleau başta olmak üzere birçok siyasi, vekilin vatandaşlıktan çıkarılması için kampanya başlattı.
Fransa'da bağımsız milletvekili olarak görev yapan Rima Hassan, geçtiğimiz pazar günü X hesabından Fransız bir şirketin İsrail'e mühimmat sağladığını iddia etti.
Bakan hedef gösterdi
Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, bir medya organına yaptığı açıklamayla, Hassan'ı hedef gösterdi.
Retailleau, açıklamaları şirketin itibarına yönelik 'kindarlık' olarak niteledi.
Fransız Bakan'ın bu sözleri sonrası, Filistin asıllı vekil hakkında soruşturma açıldı.
'Kin ve nefret yayma' suçlamasıyla soruşturma
'Kin ve nefret yayma' suçlamasıyla inceleme başlatılan Hassan hakkında, Retailleau başta olmak üzere birçok siyasetçi, vatandaşlıktan da çıkarılması için kampanya başlattı.
Rima Hassan ne paylaştı?
Hassan, şirketin Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail'e 100 bin mermi teslim ettiğini ve mühimmatın da İsrail tarafından kullanılan M27 silahlarına uyumlu olduğunu belgelemişti.