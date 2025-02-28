İsrail İstihbaratı Türkçe bilen personel arıyor

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in Türkçe bilen kişileri işe almak için bir ilan yayımladığını yazdı.
Terör devleti İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in Türkçe bilen kişileri işe almak için bir ilan yayımladığını yazdı.
Jfeed haber sitesine göre de Türkiye 7 Ekim'den bu yana İsrail'e karşı giderek daha "kavgacı" bir tutum sergilemeye başladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Lahey'de açtığı soykırım davasına katıldığı hatırlatıldı.
Türkiye'nin Gazze'deki savaş sona erene kadar İsrail ile tüm ticareti durdurma kararına da işaret edildi.
İsrail'e kuzeydeki ülkelerden, özellikle de Lübnan ve Suriye'den gelebilecek tehditlere ilişkin düzenli analizler yapan Israel-Alma Center, Türkiye'nin İsrail için bir tehdit oluşturabileceğine inandığını bildirdi.
Alma-Center, buna ilişkin iki olasılığın bulunduğunu belirtti. İlk o larak Türkiye'nin "İsrail karşıtı bir vekil güç olarak Suriye güçlerine dolaylı destek" verebileceği öne sürüldü.
İkinci olasılığın ise "uzun menzilli füze ve insansız hava aracı cephaneliklerinin doğrudan kullanımı" olduğu iddia edildi.