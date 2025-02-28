İsrail İstihbaratı Türkçe bilen personel arıyor

"Birkaç ay öncesine kadar Türkiye, iki ülke arasındaki büyük coğrafi mesafe nedeniyle İsrail için büyük bir güvenlik tehdidi olarak ciddiye alınmıyordu. Ancak Suriye'nin Türkiye destekli güçlerin eline geçmesi, bu denklemi değiştirdi ve artık giderek daha fazla sayıda insan Türkiye'nin İsrail'i doğrudan nasıl tehdit edebileceğini araştırıyor."