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İsrail İstihbaratı Türkçe bilen personel arıyor

İsrail İstihbaratı Türkçe bilen personel arıyor

14:4928/02/2025, الجمعة
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in Türkçe bilen kişileri işe almak için bir ilan yayımladığını yazdı.

Terör devleti İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in Türkçe bilen kişileri işe almak için bir ilan yayımladığını yazdı.


Jfeed haber sitesine göre de Türkiye 7 Ekim'den bu yana İsrail'e karşı giderek daha "kavgacı" bir tutum sergilemeye başladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Lahey'de açtığı soykırım davasına katıldığı hatırlatıldı.


Türkiye'nin Gazze'deki savaş sona erene kadar İsrail ile tüm ticareti durdurma kararına da işaret edildi.


Haberde şu ifadeler kullanıldı;

"Birkaç ay öncesine kadar Türkiye, iki ülke arasındaki büyük coğrafi mesafe nedeniyle İsrail için büyük bir güvenlik tehdidi olarak ciddiye alınmıyordu. Ancak Suriye'nin Türkiye destekli güçlerin eline geçmesi, bu denklemi değiştirdi ve artık giderek daha fazla sayıda insan Türkiye'nin İsrail'i doğrudan nasıl tehdit edebileceğini araştırıyor."

İsrail'e kuzeydeki ülkelerden, özellikle de Lübnan ve Suriye'den gelebilecek tehditlere ilişkin düzenli analizler yapan Israel-Alma Center, Türkiye'nin İsrail için bir tehdit oluşturabileceğine inandığını bildirdi.


Alma-Center, buna ilişkin iki olasılığın bulunduğunu belirtti. İlk o larak Türkiye'nin "İsrail karşıtı bir vekil güç olarak Suriye güçlerine dolaylı destek" verebileceği öne sürüldü.


İkinci olasılığın ise "uzun menzilli füze ve insansız hava aracı cephaneliklerinin doğrudan kullanımı" olduğu iddia edildi.


Haberin devamında,
"Türkiye ayrıca, İsrail'le çatışmak istemesi durumunda kullanabileceği, giderek daha büyük bir uzun menzilli balistik füze cephaneliğine sahip."
denildi.



#İsrail
#Türkiye
#Kan

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