İsrail sözünü tutmadı 46 Filistinliyi teslim etmedi

Hamas Hareketi, Perşembe akşamı Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat ve Shlomo Mantzur adındaki 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etti. Buna karşılık İsrail, cumartesi salıvermesi gereken ancak Gazze’de düzenlenen takas törenlerini bahane ederek alıkoymaya devam ettiği 642 Filistinli tutuklunun 596’sını bıraktı. Serbest kalan Filistinlilerden 456’sı Gazze’ye geri dönerken 37’si Batı Şeria’ya, 5’i de Kudüs’e döndü. 97 tutuklu ise Filistin dışına gönderildi. Hamas’ın teslim ettiği esirler otopsiye alınırken İsrail, bu kez de 46 Filistinliyi serbest bırakmayı söz konusu cesetlerin otopsi raporu hazırlanana kadar erteledi.

HAPİSHANE ELBİSELERİNİ ÇIKARIP ATTILAR

Sabah’ın erken saatlerinde Ramallah’taki Kültür Merkezi’ne ulaşan onlarca tutukluyu taşıyan otobüsler, Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı. Otobüslerden inen Filistinliler, İsrail’deki Ofer Hapishanesi’nde kendilerine giydirilen üzerinde tehdit ibareleri yazılı giysileri çıkararak ayakları altında çiğnedi. Ramallah ve El-Bire Valisi Leyla Gannam, konuya dair yaptığı açıklamada, “İşgal devleti tutukluları tehdit ve hakaret içerikli yazıların olduğu giysilerle serbest bıraktı. Tutuklular Ramallah’a ulaştığında onlara giysi verildi. Birçok tutuklu, bize cilt hastalığı olduğunu ve kendisine yaklaşmamamızı söyleyerek hastaneye gitmek istedi” dedi.

KUDÜS’TE SEVİNÇ YASAK

Ramallah’a ulaşan 37 Filistinli tutuklu coşkuyla karşılanırken Kudüs’e giden 5 tutuklu işgal devletinin yoğun baskıları altında sessizce evlerine ulaştı. İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, tutukluların Kudüs’e ulaşmasından önce ailelerinin evlerine baskınlar düzenleyerek herhangi bir sevinç gösterisi yapılmamasını isteyerek aileleri tehdit etti. Gazze’de ise İsrail ordusu tarafından 7 Ekim 2023’te başlatılan saldırılar esnasında alıkonulan tutukluların bir kısmının, maruz kaldıkları işkenceler nedeniyle sağlık durumlarının çok kötü olduğu görüldü. Söz konusu esirler hemen hastanelere kaldırıldı.

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI GECİKTİRİLİYOR

Öte yandan, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes kapsamındaki ilk aşama esir takası, Hamas’ın 8’i ölü, 25’i diri 33 İsrailli esiri teslim etmesiyle sona erdi. Ateşkes anlaşmasına göre, ikinci aşama esir takası müzakerelerin başlamasından önce İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi gerekiyor. İsrail’de yayın yapan Kanal 12’nin verdiği bilgiye göre, ilk aşama esir takaslarının sona ermesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar’da gerçekleşecek ikinci aşama müzakereleri için bu ülkelere müzakere heyeti göndermek üzere kısa süre içinde kabineyi toplayacak. Ancak Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği bilgiye göre İsrail tarafı, Katar ve Mısır ile görüşerek daha fazla esirin serbest bırakılması için birinci aşamayı uzatmayı istedi. Hamas tarafından yayınlanan açıklamada ise ateşkesin bütün maddelerine harfiyyen uyulduğu, İsrail’in bahanelerinin başarısızlığa uğradığı ve ikinci aşamanın başlamasının önünde bir engel kalmadığının altı çizildi. Açıklamada, İsrail tarafının bahane üretmeden ikinci aşamayı uygulamaya geçirmekten başka bir seçeneği olmadığı kaydedildi.











