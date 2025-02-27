İsrail'in 44 yıl sonra serbest bıraktığı Barguti hayatına sürgünde devam edecek

Dünyanın en uzun süre tutuklu siyasi mahkumu olan Filistinli Nael Barguti, İsrail hapishanelerinde 44 yıldan fazla zaman geçirdikten sonra, Hamas ile işgalci İsrail devleti arasındaki esir takası kapsamında serbest bırakıldı. Quds News Network haber sitesinde yer alan habere göre ailesi, Barguti'nin memleketinden sürgün edileceğini belirtti.

Tutuklandığında 20 yaşındaydı

23 Ekim 1957'de Ramallah'ın kuzeyindeki Kobar köyünde doğan Nael Barguti, İsrail güçleri tarafından 1978'de tutuklandığında henüz 20 yaşındaydı. Bir İsrail askerini etkisiz hale getirmekten suçlu bulundu ve müebbet hapis artı 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. On yıllar boyunca, siyasi değişimler ve nesiller boyu direnişler geldi ve geçti, ancak Barguti parmaklıklar ardında kaldı.

Serbest bırakılan Filistinli tutsak Nael Barguti

İsrail serbest bıraktıktan sonra tekrar tutuklamıştı

2011'de, sonunda "Wafaa Al-Ahrar" tutuklu değişim anlaşmasının bir parçası olarak serbest bırakıldı. Eski tutuklu Iman Nafi' ile evlendi ve hayatını yeniden kurmaya başladı. Ancak 2014'te İsrail güçleri, takasta serbest bırakılan düzinelerce kişiyle birlikte onu yeniden tutukladı. Yetkililer, yıllarca hapis yatmasına rağmen, müebbet hapis cezasını yeniden yürürlüğe koymak için "gizli bir dosyaya" atıfta bulundu. Son on yıldır Barghouti, Filistinlilerin dayanıklılığının bir sembolü olmuştur. Hikayesi, İsrail'in sert askeri politikaları altında parmaklıklar ardında kalan binlerce tutuklunun mücadelesini yansıtıyor.









İsrail zulmü altındaki aile

Barghouti'nin hapsedilmesi ailesinin çektiği acıların sadece küçük bir kısmı. 2018'de İsrail güçleri yeğeni Saliḥ Barghouti'yi öldürdü. Kardeşi Asim kısa bir süre sonra tutuklandı. Evleri İsrail'in toplu cezalandırma politikalarının bir parçası olarak yıkıldı. 2021'de Barghouti, ağabeyi Umar'ı COVID-19 nedeniyle kaybetti. İsrail yetkilileri ona veda etme hakkını reddetti. Tek kız kardeşi Hanan, 2023'te tutuklandı ve suçlama olmaksızın idari gözaltına alındı. Tüm bunlara rağmen Nael Barghouti asla umudunu kaybetmedi. Diğer tutuklular onu bilge ve kararlı bir figür olarak tanımlıyor. Filistin tarihi hakkındaki derin bilgisi, kitap sevgisi ve genç tutuklulara ilham verme yeteneğiyle tanınıyor. Hapishanede geçirdiği 44 yılın ardından bile Filistin kurtuluş davasına bağlılığını sürdürüyor.





Hayatına sürgünde devam edecek

Serbest bırakılması bir sevinç anı olsa da, zorunlu sürgün bunun üzerine bir gölge düşürüyor. Barghouti sevdiği Kobar köyüne geri dönmeyecek. Bunun yerine, Mısır'a gönderilecek. Tüm hayatını parmaklıklar ardında geçirmiş bir adam için bu, yerinden edilmenin bir başka biçimi.

44 yıl sonra serbest bırakılan Nael Barguti'nin son hali.







