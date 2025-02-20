Esir takası tek seferde olsun

Soykırımcı güç İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için müzakerelere başlama konusunda ayak sürümesine karşı Hamas'tan çarpıcı bir teklif geldi. Hamas, İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin şartlarını açıkladı. Hamas’ın, ikinci aşamanın şartlarını görüşmek için müzakerelere başlamaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, ilk şartın tam ateşkes ve sükunetin sağlanması olduğu belirtildi. İkinci maddenin İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi olduğu ifade edilirken, son maddede ise esir takasının "tek seferde" tamamlanması talep edildi.

NETANYAHU KAÇIYOR

Hamas’ın kapsamlı bir paket halinde anlaşmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı’nda da belirtildiği gibi tüm şartların uluslararası güvence altına alınmasının gerektiği ifade edildi. Hamas’ın Gazze lideri Halil el-Hayya konuya ilişkin açıklamasında, "Hamas, ateşkes anlaşmasını uygulama konusunda ciddi ve sorumlu bir bağlılık gösterdi. Buna karşılık, işgal güçleri ve Netanyahu hükümeti, özellikle insani protokolle ilgili olarak anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinden kaçmaya çalıştı" dedi.

PERŞEMBE VE CUMARTESİ İKİ TAKAS

Hamas’ın Katar ve Mısırlı arabulucularla birlikte, İsrail’in ilk aşamadaki maddelere uymasını sağlamak için çalıştığını belirten Hayya, "Hamas, 22 Şubat Cumartesi günü kararlaştırılan sayıda Filistinli tutuklunun serbest bırakılması karşılığında, 20 Şubat Perşembe günü dört rehinenin cenazesini teslim etmeyi kabul etti. Geriye kalan cenazeler, ateşkesin ilk aşamasının altıncı haftasında teslim edilecek" şeklinde konuştu. Cumartesi günü anlaşmanın ilk aşaması çerçevesinde 6 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağını ifade eden Hayya, "İşgalciler, anlaşmanın tüm

şartlarını gecikmeden tam olarak uygulamaya zorlanmalı" dedi.

SİLAH BIRAKMAYIZ

Öte yandan Hamas hareketinden yapılan açıklamada, serbest kalacak esirlerin sayısının artırılmasını, arabulucuların talepleri üzerine ateşkesin tüm maddelerini uygulama konusundaki ciddiyetlerini kanıtlamak adına yedinci ve sekizinci takası aynı hafta içinde kabul ettiklerini vurgulayarak, "İşgalcinin Hamas'ı Gazze Şeridi'nden uzak tutma şartı saçma bir psikolojik savaş. Direnişi Gazze'den çıkarmak veya silahsızlandırmak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

ATEŞKES ANLAŞMASI 3 AŞAMALI

İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak’ta başlayan üç aşamalı ateşkes anlaşmanın ilk aşaması, saldırıların sona ermesi, yaklaşık 100 rehineden 33’ünün serbest bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze’nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesi ve Gazze’ye insani yardımların artmasını içeriyor. İkinci aşama erkek askerler de dahil olmak üzere yaşayan İsrailli tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nden çekilmesini kapsıyor. Üçüncü aşamada ise Gazze’de ölen rehinelerin cenazelerinin iade edilmesi ve yeniden inşa süreciyle karşı karşıya olan Gazze’de büyük bir yapılanmanın başlatılması gerekiyor.

Altı İsrailli esirin ismini açıkladı

Hamas, 22 Şubat Cumartesi günü gerçekleşmesi beklenen sekizinci esir takasında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin isimlerini de açıkladı. 6 kişilik esir listesinde, Avera Mengistu, Hişam el-Sayid, Tal Shoham, Ömer Shem-Tov, Ömer Wenkert ve Eliya Cohen bulunuyor.







