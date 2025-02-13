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Hamas duyurdu: Ateşkes devam edecek

Hamas duyurdu: Ateşkes devam edecek

Semih Kara
Semih Kara
13:0913/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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3 rehine Cumartesi günü İsrail'e teslim edilecek.
3 rehine Cumartesi günü İsrail'e teslim edilecek.

Hamas'tan yapılan açıklamada "İşgalci İsrail ile imzaladığımız esir takası anlaşmasının belirlenen takvime göre devam edeceğini duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi. Cumartesi günü 3 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Açıklamada, arabulucuların ateşkes anlaşmasındaki engellerin kaldırılması konusunda takipte oldukları ifade edildi. Cumartesi günü 3 İsrailli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın zaferi olarak duyurdular

İsrail medyası, ateşkesin yeniden sağlandığı haberini, "Hamas baskısı sonuç verdi, konvoylar Gazze Şeridi'ne giriyor." diyerek duyurdu. İsrailli askeri analist Noam Amir de, "Hamas tehdit etti ve istediğini aldı." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Hamas'ın açıklaması

Açıklamada, müzakere heyeti Başkanı Halil el-Hayya'nın, İsrail'in ardışık ihlallerinin ardından ateşkes anlaşmasının uygulanması ve tutukluların değişimi konusunda arabulucularla görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Kahire'de Mısır Genel İstihbarat Servisi başkanı Tümgeneral Hasan Reşad ile toplantı düzenlendiği aktarılan açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmelerinin yapıldığı vurgulandı.


Hamas'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hareketin heyeti, Mısır ve Katar'daki müzakere dosyası yetkililerinin yanı sıra anlaşmanın tüm boyutlarıyla uygulanmasını takip eden arabulucu kardeşlerin teknik çalışma ekipleriyle görüşmeler ve temaslarda bulundu.
Yapılan bütün görüşmeler ve temaslarda, özellikle halkımız için konut temini, prefabrik evlerin (karavan), çadırların, ağır ekipmanların, tıbbi malzemelerin, yakıtın ve yardımların acilen girişinin sağlanması ve anlaşmada belirtilen her türlü yardımın kesintisiz olarak ulaştırılması hususları başta olmak üzere anlaşmanın bütün hükümlerinin uygulanmasının gerekliliği tartışılmıştır. Görüşmeler olumlu bir ruhla nitelendirildi ve Mısır ve Katar'daki arabulucu kardeşler, engelleri kaldırmak ve boşlukları kapatmak için tüm bunları takip edeceklerini teyit ettiler. Buna göre Hamas, imzalanan anlaşmaya uygun olarak anlaşmayı uygulama konusundaki pozisyonunu, belirtilen takvime göre tutukluların değişimi de dahil olmak üzere, teyit etti."
#Hamas
#İsrail
#Gazze
#Ateşkes

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