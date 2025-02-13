Hamas duyurdu: Ateşkes devam edecek

Hamas'tan yapılan açıklamada "İşgalci İsrail ile imzaladığımız esir takası anlaşmasının belirlenen takvime göre devam edeceğini duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi. Cumartesi günü 3 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.
Açıklamada, arabulucuların ateşkes anlaşmasındaki engellerin kaldırılması konusunda takipte oldukları ifade edildi. Cumartesi günü 3 İsrailli esir serbest bırakılacak.
Hamas'ın zaferi olarak duyurdular
İsrail medyası, ateşkesin yeniden sağlandığı haberini, "Hamas baskısı sonuç verdi, konvoylar Gazze Şeridi'ne giriyor." diyerek duyurdu. İsrailli askeri analist Noam Amir de, "Hamas tehdit etti ve istediğini aldı." değerlendirmesinde bulundu.
İşte Hamas'ın açıklaması
Açıklamada, müzakere heyeti Başkanı Halil el-Hayya'nın, İsrail'in ardışık ihlallerinin ardından ateşkes anlaşmasının uygulanması ve tutukluların değişimi konusunda arabulucularla görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Kahire'de Mısır Genel İstihbarat Servisi başkanı Tümgeneral Hasan Reşad ile toplantı düzenlendiği aktarılan açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile telefon görüşmelerinin yapıldığı vurgulandı.