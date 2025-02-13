Hamas duyurdu: Ateşkes devam edecek

Yapılan bütün görüşmeler ve temaslarda, özellikle halkımız için konut temini, prefabrik evlerin (karavan), çadırların, ağır ekipmanların, tıbbi malzemelerin, yakıtın ve yardımların acilen girişinin sağlanması ve anlaşmada belirtilen her türlü yardımın kesintisiz olarak ulaştırılması hususları başta olmak üzere anlaşmanın bütün hükümlerinin uygulanmasının gerekliliği tartışılmıştır. Görüşmeler olumlu bir ruhla nitelendirildi ve Mısır ve Katar'daki arabulucu kardeşler, engelleri kaldırmak ve boşlukları kapatmak için tüm bunları takip edeceklerini teyit ettiler. Buna göre Hamas, imzalanan anlaşmaya uygun olarak anlaşmayı uygulama konusundaki pozisyonunu, belirtilen takvime göre tutukluların değişimi de dahil olmak üzere, teyit etti."