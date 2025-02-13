Hamas Sözcüsünden ateşkes açıklaması: 'İsrail kurallara uymazsa esirler verilmeyecek'

Abdullatif el-Kanu, "Hamas yöneticilerinden oluşan bir heyetin geçtiğimiz günlerde Mısırlı yetkililerle bir araya gelerek İsrail'in ortaya koyduğu engelleri ve bunları aşma yollarını görüştüğünü" aktardı. Kanu, İsrail'in ateşkes anlaşmasına uyması konusunda olumlu işaretler olduğunu ve arabulucuların sürecin uygulanmasını takip etmeyi sürdürdüğünü belirtti. Hamas'ın varılan anlaşmaya bağlı olduğunu vurgulayan Kanu, ancak İsrail'in süreci sekteye uğratacak herhangi bir ihlaline izin vermeyeceklerini söyledi.

'İsrail ateşkese uymazsa esir takası gerçekleşmeyecek'

İsrail'in anlaşmayı ihlal etmeye devam etmemesi konusunda da uyarılarda bulunan Kanu, "İsrail, anlaşmayı birden fazla kez ihlal etti. Bunlar arasında yerinden edilmiş kişilerin dönüşü ve insani yardımların girişine engel olunması gibi hususlar bulunuyor. Eğer İsrail anlaşma maddelerine uymazsa, esir takası gerçekleşmeyecek." dedi.

İsrail yüzünden durdurulmuştu

Hamas, İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını; yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşlerinin geciktirilmesi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin hava saldırıları ve üzerlerine açılan ateşle hedef alınması, barınma malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmemesi ve tıbbi malzeme ve ilaçların Gazze'ye girişine geç izin verilmesi gibi 4 maddede ihlal ettiğini açıklamıştı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını duyurmuştu.

Tekrar yürürlüğe girdi