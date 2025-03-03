İsrail ateşkesi bozmak istiyor: Gazze’ye saldırıya hazırlanıyor

Gazze’de 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ikinci aşamasına geçişi engellemeye devam ediyor. Ateşkesin 16’ıncı günü olan 3 Şubat’ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini geciktiren İsrail’e destek veren ABD yönetimi, ateşkesin sürmesi için yeni bir teklif sundu. ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, “Ramazan ayı ve Yahudilerin Hamursuz Bayramı’nda ateşkesin sürmesi karşılığında Hamas’ın elinde kalan 50 esiri geri vermesini” ön gören bir teklif sundu. Hamas, ateşkes anlaşmasına aykırı olduğuna vurgu yaptığı öneriyi reddetti. İsrail’in bu tutumuna paralel olarak, son dönemde ABD’den gelen askeri yardımlar ve yedek askerlerin göreve çağrılması, İsrail’in Gazze’ye yeni bir saldırı hazırlığında olduğu endişelerini artırıyor.

İNSANİ YARDIMLARIN GİRİŞİNİ DURDURDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın Witkoff tarafından sunulan teklifi kabul etmesine kadar Gazze’ye insani yardım girişlerine izin verilmeyeceğini ilan etti. Bu açıklamanın hemen ardından insani yardım taşıyan tırların Kerem Şems sınır kapısından Gazze'ye girişine izin verilmedi. Yüzlerce tır taşıdıkları yüklerle sınır kapısında kaldı.

400 BİN YEDEK ASKER GÖREVE

Netanyahu’nun Gazze’ye insani yardım girişini engelle kararını, önceki gün gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrası aldı. İsrail’de yayın yapan Kanal 12’nin verdiği bilgiye göre, aynı toplantıda kabineye getirilen, 400 bin yedek subayın askerliğe çağrılması tasarısı da kabul edildi. Kanal 14 ise hükümete 29 Mayıs 2025’e kadar 400 bin yedek subayı silah altına alma yetkisi veren bu karar, Gazze’ye yönelik saldırıların yeniden başlaması ihtimali olması nedeniyle alındığını kaydetti.

ABD’DEN YENİ SİLAHLAR YOLDA

İsrail’in ateşkese yönelik sabotajlarına tam destek veren ABD’deki Donald Trump hükümeti, İsrail ordusuna sağladığı askeri yardımları da hızlandırıyor. ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), önceki gün İsrail’e toplam 3 milyar dolar değerinde silah satışının onaylandığını duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio ise dün yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin göreve gelmesinden bu yana İsrail’e 12 milyar dolarlık silah satışını onayladığını belirterek, “İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolarlık silah satışının teslimatını hızlandırmak amacıyla bildiri imzaladığını” kaydetti. Washington’un bu adımının Witkoff tarafından sunulan plana eş zamanlı gelmesi, ABD yönetiminin İsrail tarafından Gazze’ye yönelik girişilecek yeni bir katliama tam destek vereceği yorumlarını beraber getiriyor.

KATLİAMA BAŞLADI

İşgalci İsrail ordusu, Netanyahu yönetiminin süreci çıkmaza sürüklemesinin hemen ardından ateşkesi ihlal ederek, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü, 6 kişi yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Açıklamada, sabah saatlerinden bu yana İsrail'in farklı noktalara düzenlediği saldırlar sonucu Gazze'deki hastanelere 4 Filistinlinin naaşı ile 6 yaralının getirildiği belirtildi. Ateşkesin ilanından bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiği, yaralıların ise 490'ı geçtiği kaydedildi.

UCUZ BİR PROVOKASYON

Witkoff’un teklifini reddettiğini ilan eden Hamas Hareketi ise yayınladığı açıklamada, İsrail’in insani yardımları durdurmasını “ucuz bir provokasyon” olarak niteleyerek kınadı. Açıklamada, İsrail'in ateşkesin etrafından dolandığı vurgulayan Hamas, “Netanyahu, faşist ordusunun 15 ayda dayatamadığı taleplerini bu tür provokasyonlarla dayatmaya çalışıyor” ifadeleri yer aldı. Hamas’ın anlaşmayı bir bütün olarak kabul ettiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası güçlere anlaşmaya uyması için İsrail’e baskı kurma çağrısı yapıldı.











