Fransa'yı savaş alanına çeviren gösteriler sürerken Nahel’in büyükannesinden sükunet çağrısı

Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel’i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz.” ifadelerini kullanarak, torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını belirtti. Torununu vuran polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını söyleyen Nadia, torununu öldüren polislere "kızgın" olduğunu fakat bunun tüm polis memurlarından nefret ettiği anlamına gelmediğini aktardı.