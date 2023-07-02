|
Dünya

Fransa'yı savaş alanına çeviren gösteriler sürerken Nahel’in büyükannesinden sükunet çağrısı

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri gün geçtikçe şiddetleniyor. Dükkanların, araçların ateşe verildiği, iş yerlerinin yağmalandığı gösteriler devam ederken Nahel'in büyükannesi olayların yatışması çağrısında bulundu. Fransız medyasına konuşan Nahel'in büyükannesi, ülkedeki şiddet olayları devam ederken sükunet çağrısı yaptı.

20:28 . 2/07/2023 Sunday
IHA
Fransa’da polis kurşunuyla ölen Nahel’in büyükannesi sükunet çağrısında bulundu.

Fransa’da polis kurşunuyla ölen Nahel’in büyükannesi sükunet çağrısında bulundu.

Fransa’da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.’nin büyükannesi Nadia, ülkedeki şiddet olayları devam ederken sükunet çağrısı yaptı.

Fransa’nın Nanterre kentinde 27 Haziran’da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M.’nin büyükannesi Nadia, Fransız BFM TV’ye konuştu. Nadia, 17 yaşındaki torununun polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede günlerdir süren protestoların ardından sükunet çağrısında bulundu.

Torununu öldüren polislere kızgın

Nadia, "Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel’i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz.” ifadelerini kullanarak, torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını belirtti. Torununu vuran polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını söyleyen Nadia, torununu öldüren polislere "kızgın" olduğunu fakat bunun tüm polis memurlarından nefret ettiği anlamına gelmediğini aktardı.

800 kişi gözaltına alındı

Fransa’da Nahel M.’nin ölümünün ardından patlak veren protestolar 5 gündür devam ederken, yaklaşık 800 kişi çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alındı. Öte yandan Nahel M.’yi öldüren polis ise açığa alınarak tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.


#Nahel
#Fransa
#Polis Kurşunu
#Cinayet
#Protestolar
37 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEB LGS tercih robotu yüzdelik dilimleri öğrencilere kılavuz oluyor