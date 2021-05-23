Dünya İşgalci İsrail kuvvetleri Gazze sınırlarını kapattı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail kuvvetleri Gazze sınırlarını kapattı

İşgalci İsrail kuvvetleri, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne İsrail'den ticari ürün girişi sağlanan Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapattı. Gazze'ye geçmek isteyen yabancı gazeteciler de İsrail engeline takıldı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail kuvvetleri Gazze sınırlarını kapattı
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Walla News'te yayımlanan haberde, İsrail'in aldığı karar doğrultusunda Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun'un "bir sonraki bildiriye" kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Cenazelerin Gazze'ye girişine izin yok

Kapıların kapatılması nedeniyle tedavi gördükleri İsrail hastanelerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazelerinin ve gıda ürünlerinin Gazze'ye girişinin ertelendiği ifade edildi.

Sınır kapılarını kapatma kararının "Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'ne yönelik politika değişikliği nedeniyle" alındığı kaydedildi.

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Bir engel de gazetecilere

Öte yandan İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren saldırılarının ardından haber için Gazze'ye geçmek isteyen yabancı gazeteciler de İsrail engeline takıldı.

AA Kudüs ekibinin de aralarında bulunduğu 15 yabancı gazetecinin Gazze'ye geçişine "güvenlik endişesiyle" izin verilmedi.

Sınırda saatlerce bekletilen gazeteciler, Beyt Hanun'un kapatılmasıyla geri dönmek zorunda kaldı.

Gazetecilere bilgi veren İsrailli yetkililer, kapıların ne zaman açılacağına ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.

İki milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

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