İşgalci İsrail kuvvetleri Gazze sınırlarını kapattı

Spor

Bakan Kasapoğlu: O eski tabloları gençlerimize yaşatmayacağız

Şırnak'ta düzenlenen 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'nın final müsabakalarına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkenin standartlarının yükselmesi için her imkanın seferber edildiğini ifade ederek, 'Demokrasi, hukuk düzeninin standartlarını daha da artıracağız. Ülkenin standartlarının yükselmesi için her imkanı seferber ettiğimiz gibi, hiçbir mücadeleden de kaçınmayacağız. Sonuna kadar koşacağız. O eski tabloları gençlerimize yaşatmayacağız' dedi.