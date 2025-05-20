İspanya'da elektrik kesintisinden sonra ikinci darbe: Tüm mobil şebekeler çöktü

İspanya'da mobil şebekeler çöktü.
4 hafta önce 20 saati aşan elektrik kesintisi yaşayan İspanya'da bir kriz daha patlak verdi. Ülkede tüm mobil şebekelerin çöktüğü bildirildi
İspanya'da dört hafta önce yaşanan elektrik kesintisinin ardından telekomünikasyon şebekesi çöktü. İspanya medyasında yer alan haberlere göre, Madrid, Valencia ve Aragon bölgelerinde yoğunlukla telekomünikasyon hatlarında sorun yaşanıyor.
Yetkililer, acil durum hatlarına ulaşım problemi yaşandığını belirtti. Olumsuz bir durumda iletişime geçilmesi için üç adet telefon numarası paylaşıldı.
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