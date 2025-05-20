Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İspanya'da elektrik kesintisinden sonra ikinci darbe: Tüm mobil şebekeler çöktü

İspanya'da elektrik kesintisinden sonra ikinci darbe: Tüm mobil şebekeler çöktü

11:2920/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İspanya'da mobil şebekeler çöktü.
İspanya'da mobil şebekeler çöktü.

4 hafta önce 20 saati aşan elektrik kesintisi yaşayan İspanya'da bir kriz daha patlak verdi. Ülkede tüm mobil şebekelerin çöktüğü bildirildi

İspanya'da dört hafta önce yaşanan elektrik kesintisinin ardından telekomünikasyon şebekesi çöktü. İspanya medyasında yer alan haberlere göre, Madrid, Valencia ve Aragon bölgelerinde yoğunlukla telekomünikasyon hatlarında sorun yaşanıyor.


Yetkililer, acil durum hatlarına ulaşım problemi yaşandığını belirtti. Olumsuz bir durumda iletişime geçilmesi için üç adet telefon numarası paylaşıldı.




#İspanya
#Elektrik
#Kesinti
#Mobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ'den 2+1 ve 3+1 daire fırsatı geldi: Başvurular başladı, 150 adet üzeri daire satışa sunulacak