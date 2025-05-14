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İspanya Başbakanı Sanchez: Soykırımcı İsrail'le ticaret yapmayız

İspanya Başbakanı Sanchez: Soykırımcı İsrail'le ticaret yapmayız

21:4614/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
AA
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ile ticaret iddialarına tepki gösterdi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ile ticaret iddialarına tepki gösterdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kendilerine yöneltilen 'İsrail' ile ticaret iddialarına sert çıktı. İsrail'i kastederek, "Soykırımcı devletle ticaret yapmayız." diyen Sanchez, Gazze'deki saldırılarına karşı sessiz kaldıkları yönündeki iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

Sanchez, Meclis'te ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisi'nin Sözcüsü Gabriel Rufian'ın İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümetini İsrail ile silah ticareti yapmakla suçlayan sözlerine cevap verdi.

"Soykırımcı devletle ticaret yapmayız."
diyen Sanchez, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı sessiz kaldıkları yönündeki iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

Sanchez hükümetine yönelik tepkiler

İspanya'da muhalefette bulunan ERC ile aşırı solcu Podemos ve Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu partileri, hükümetin ve Başbakan Sanchez'in özellikle son bir haftadır yaptıkları tüm açıklamalara rağmen, hükümeti İsrail ile silah ticaretine devam etmekle suçluyor.




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