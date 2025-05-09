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İspanya'dan BM'ye Gazze çağrısı: 'Orta Doğu'da barışa ve Filistin'in geleceğine en bağlı ülkelerden biriyiz'

İspanya'dan BM'ye Gazze çağrısı: 'Orta Doğu'da barışa ve Filistin'in geleceğine en bağlı ülkelerden biriyiz'

12:369/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümet olarak Gazze'de yaşananlara ilişkin bir karar tasarısını BM Genel Kurulu'na sunmaya karar verdiklerini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan bir oturumda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na Gazze ile ilgili bir karar tasarısı sunacaklarını belirtti.


Sanchez, bu tasarının Gazze'de sivillerin ve masum insanların öldürülmesinin durdurulması ve çok taraflı yoldan insani yardımların ulaştırılması için acil önlemler önermeyi amaçladığını bildirdi.


Filistin Devleti'ni birlikte tanıyan İspanya ve İrlanda'nın, Gazze saldırısının başlangıcından bu yana İsrail'den hem silah alımını hem de satışını dondurma kararı alan tek Avrupa ülkeleri olduklarını kaydeden Sanchez, "Bu karar, uluslararası insancıl hukuka uyum konusunda uluslararası sorumluluğun etik ilkelerini yansıtmakla kalmayıp, aynı zamanda demokratik değerlerimizi de savunmak ve vurguladığım teknolojik egemenliğe yönelik bilinçli bir stratejidir. İspanya, Orta Doğu'da barışa ve Filistin'in geleceğine en bağlı ülkelerden biridir” ifadelerini kullandı.

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